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Un mes de julio devastador: la superficie española quemada es el triple que en las mismas fechas del año pasado

La extensión afectada por el fuego ha pasado de 58 383 hectáreas el 8 de julio a 119 458 hectáreas. España es con diferencia el país de la UE con más hectáreas arrasadas.

Un camión pasa por la A7, cerca de Los Gallardos (Almería)
Incendio en los Gallardos, en Almería. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Suteak gogor jotzen ari dira Espainian: iaz sasoi berean baino hiru aldiz azalera gehiago erre dute
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Agencias | EITB

Última actualización

La superficie forestal quemada en España en lo que va de año se ha duplicado en las últimas dos semanas y se acerca ya a las 120 000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Así, España es con diferencia el país de la UE con más hectáreas arrasadas.

La extensión afectada por el fuego ha pasado de 58 383 hectáreas el 8 de julio a 119 458 hectáreas. En la misma fecha de 2025, la superficie quemada era de 35 270 hectáreas.

Dos semanas muy negativas

Las dos últimas semanas han sido especialmente negativas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23 076 hectáreas, pero la última semana, del 16 de julio hasta hoy, la cifra, aún provisional, ha llegado a las 37 999 hectáreas, la más alta de este año. Entre el 9 y el 22 de julio de 2025 tan solo se habían quemado 10 300 hectáreas.

Este año, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más extenso desde que hay registros en España, ha disparado la superficie quemada. También han destacado por su tamaño los incendios de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) y de Los Gallardos (Almería).

No obstante, la superficie arrasada en estas dos semanas está aún lejos de las que se alcanzaron en la semana del 6 al 12 de agosto del año pasado (144 158 hectáreas) y en la posterior (178 141 hectáreas, entre el 13 y el 19 de agosto).

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