Un mes de julio devastador: la superficie española quemada es el triple que en las mismas fechas del año pasado

Las dos últimas semanas han sido especialmente negativas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23 076 hectáreas, pero la última semana, del 16 de julio hasta hoy, la cifra, aún provisional, ha llegado a las 37 999 hectáreas, la más alta de este año. Entre el 9 y el 22 de julio de 2025 tan solo se habían quemado 10 300 hectáreas.

Este año, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más extenso desde que hay registros en España, ha disparado la superficie quemada. También han destacado por su tamaño los incendios de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) y de Los Gallardos (Almería).

No obstante, la superficie arrasada en estas dos semanas está aún lejos de las que se alcanzaron en la semana del 6 al 12 de agosto del año pasado (144 158 hectáreas) y en la posterior (178 141 hectáreas, entre el 13 y el 19 de agosto).