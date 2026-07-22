Intxaurbe ha analizado 500 motivos gráficos en nueve cavidades de Euskal Herria aplicando análisis de redes y estadística multivariante. En palabras del investigador, los resultados muestran que "el arte rupestre fue concebido de manera ordenada y no aleatoria".

Así, bisontes, caballos y cabras ocupaban el centro de las composiciones, mientras que el resto de los animales se distribuían por la periferia. Además, se constata una regla clara de orientación: los caballos miraban predominantemente hacia la derecha y los bisontes hacia la izquierda.