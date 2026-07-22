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El arte rupestre de Euskal Herria sigue un patrón estructurado y no se pintó al azar

Una investigación de EHU concluye que la disposición de las figuras era intencionada: bisontes, caballos y cabras ocupaban el centro y el resto, la periferia.
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Reconstrucción del momento de creación de las pinturas rupestres. Foto: EHU
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EITB

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Un estudio liderado por Iñaki Intxaurbe, investigador de EHU, ha demostrado que el arte rupestre de las cuevas de Euskal Herria no se realizaba al azar, sino siguiendo un patrón estructural y un código simbólico organizado.

¿Cómo se organizaban los animales en el interior de las cuevas?

Intxaurbe ha analizado 500 motivos gráficos en nueve cavidades de Euskal Herria aplicando análisis de redes y estadística multivariante. En palabras del investigador, los resultados muestran que "el arte rupestre fue concebido de manera ordenada y no aleatoria".

Así, bisontes, caballos y cabras ocupaban el centro de las composiciones, mientras que el resto de los animales se distribuían por la periferia. Además, se constata una regla clara de orientación: los caballos miraban predominantemente hacia la derecha y los bisontes hacia la izquierda.

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¿Qué mensaje querían transmitir?

No obstante, el estudio no ofrece explicaciones sobre las razones este patrón, es decir, demuestra detrás de los dibujos existe una estructura organizada, aunque todavía no sea posible determinar qué mensaje pretendía transmitir.

Según Intxaurbe, "las pinturas rupestres no se hacían con fines de ocio. Sabemos que eran importantes para ellos, ya que los dibujos solo se hacían en determinadas cuevas, no en todas. Se seleccionaban cavidades concretas para ello. Ahora sabemos que el arte rupestre del final del Paleolítico poseía una estructura sintáctica y que detrás existe una idea o un código gráfico que nosotros no comprendemos, pero que para ellos era importante".

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¿Eran diestras las personas que pintaban?

Estos hallazgos cuestionan las teorías formuladas a mediados del siglo XX, que atribuían la orientación de los animales a que la mayoría de los artistas eran diestros.

Al comprobarse que los caballos se dibujaban justo en el sentido contrario que el resto de las especies, la investigación demuestra que la posición obedecía a un lenguaje simbólico intencionado y no a la comodidad física del trazo.

Aplicaciones en el desciframiento de lenguas antiguas

Intxaurbe ha publicado en código abierto tanto la metodología como la base de datos para que la comunidad científica pueda aplicarla en otros yacimientos internacionales.

Además, este análisis combinatorio abre la puerta a estudiar la sintaxis de inscripciones históricas que todavía no han sido descifradas, como las del vascón o el ibérico.

iñaki intxaurbe EHUko ikerlaria. iturria: EHU
Arte Historia Cultura UPV-EHU Sociedad

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