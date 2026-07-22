Osakidetza y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Euskadi han firmado un convenio de colaboración de cuatro años para monitorizar de forma personalizada la medicación de pacientes mayores de 65 años con diabetes tipo 2 y polimedicados (que toman de forma continuada ocho o más fármacos). Según detalla el Departamento de Salud, el programa busca mejorar la seguridad, la calidad de vida y la adherencia terapéutica de estas personas mediante una alianza estrecha entre las oficinas de farmacia acreditadas y los profesionales de Atención Primaria.

La diabetes tipo 2 afecta ya al 4,9 % de los hombres y al 3,6 % de las mujeres en la Comunidad Autónoma Vasca. Su estrecha relación con patologías vasculares y circulatorias, sumada al auge de los tratamientos preventivos, aboca a una gran parte de los afectados a la polimedicación. Esta situación, según advierten desde el Departamento de Salud, eleva drásticamente el riesgo de sufrir tratamientos inadecuados, reacciones adversas e interacciones de medicamentos potencialmente graves.

Para combatir esta realidad asistencial, el convenio establece que los farmacéuticos realizarán una revisión integral de la medicación y comunicarán de inmediato cualquier incidencia a los médicos de Osakidetza. Asimismo, asumirán un papel clave en la conciliación de los tratamientos tras los ingresos hospitalarios o tras acudir a consultas especializadas, garantizando de este modo la continuidad de la asistencia de los pacientes.

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha señalado que "hay que salir a por los pacientes y tejer una red comunitaria coordinada, segura y eficaz". Según la directora de Osakidetza, "esta cercanía" les permitirá "evaluar la adherencia, unificar la medicación tras las altas hospitalarias, y detectar precozmente cualquier incidencia de seguridad que pueda comprometer el bienestar de nuestros pacientes. Este programa fortalece la atención de los cuidados".

Con este acuerdo, se fomentará la coordinación entre farmacias y profesionales de Atención Primaria de Osakidetza, y, según concluye la nota informativa, las instituciones firmantes reafirman su compromiso con una atención sanitaria más integrada, preventiva y centrada en las personas.