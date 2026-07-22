Osakidetza y las farmacias vigilarán la medicación de pacientes mayores de 65 años con diabetes tipo 2 polimedicados
El convenio firmado este miércoles tendrá una vigencia de 4 años y contará con una financiación anual de 100.000 euros para activar un seguimiento farmacoterapéutico estructurado.
Osakidetza y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Euskadi han firmado un convenio de colaboración de cuatro años para monitorizar de forma personalizada la medicación de pacientes mayores de 65 años con diabetes tipo 2 y polimedicados (que toman de forma continuada ocho o más fármacos). Según detalla el Departamento de Salud, el programa busca mejorar la seguridad, la calidad de vida y la adherencia terapéutica de estas personas mediante una alianza estrecha entre las oficinas de farmacia acreditadas y los profesionales de Atención Primaria.
La diabetes tipo 2 afecta ya al 4,9 % de los hombres y al 3,6 % de las mujeres en la Comunidad Autónoma Vasca. Su estrecha relación con patologías vasculares y circulatorias, sumada al auge de los tratamientos preventivos, aboca a una gran parte de los afectados a la polimedicación. Esta situación, según advierten desde el Departamento de Salud, eleva drásticamente el riesgo de sufrir tratamientos inadecuados, reacciones adversas e interacciones de medicamentos potencialmente graves.
Para combatir esta realidad asistencial, el convenio establece que los farmacéuticos realizarán una revisión integral de la medicación y comunicarán de inmediato cualquier incidencia a los médicos de Osakidetza. Asimismo, asumirán un papel clave en la conciliación de los tratamientos tras los ingresos hospitalarios o tras acudir a consultas especializadas, garantizando de este modo la continuidad de la asistencia de los pacientes.
La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha señalado que "hay que salir a por los pacientes y tejer una red comunitaria coordinada, segura y eficaz". Según la directora de Osakidetza, "esta cercanía" les permitirá "evaluar la adherencia, unificar la medicación tras las altas hospitalarias, y detectar precozmente cualquier incidencia de seguridad que pueda comprometer el bienestar de nuestros pacientes. Este programa fortalece la atención de los cuidados".
Con este acuerdo, se fomentará la coordinación entre farmacias y profesionales de Atención Primaria de Osakidetza, y, según concluye la nota informativa, las instituciones firmantes reafirman su compromiso con una atención sanitaria más integrada, preventiva y centrada en las personas.
Te puede interesar
Bermeo, Elantxobe y Mundaka celebran el Día de Madalenas con la procesión marítima de Izaro
Las embarcaciones de Bermeo han partido al mediodía hacia la isla de Izaro, y en el camino la alcaldesa ha lanzado una teja al mar para reivindicar que la propiedad de la isla es de Bermeo.
El arte rupestre de Euskal Herria sigue un patrón estructurado y no se pintó al azar
Una investigación de EHU concluye que la disposición de las figuras era intencionada: bisontes, caballos y cabras ocupaban el centro y el resto, la periferia.
Un mes de julio devastador: la superficie española quemada es el triple que en las mismas fechas del año pasado
La extensión afectada por el fuego ha pasado de 58 383 hectáreas el 8 de julio a 119 458 hectáreas. España es con diferencia el país de la UE con más hectáreas arrasadas.
Otxandio rinde homenaje con una ofrenda floral a las 61 víctimas del bombardeo franquista en su 90º aniversario
61 personas murieron por bombas franquistas en la plaza Andikona durante las fiestas de Santamaña, en lo que fue el primer ataque aéreo contra la población civil en Euskadi.
Será noticia: arranca el Jazzaldia de Donostia, aviso amarillo por las altas temperaturas y 90 aniversario del bombardeo de Otxandio
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La violencia de género durante el embarazo es una realidad que puede salir a la luz a través de las consultas de salud
Durante el embarazo, las mujeres mantienen una relación estrecha con el sistema de salud: tienen consultas con la matrona, en ginecología y en enfermería. Esos meses podrían ser clave para identificar situaciones de violencia de género. Las expertas han reivindicado en el curso de verano "Violencia y maternidad" la necesidad de dar una respuesta coordinada desde los ámbitos sanitario y social.
Aparecen pintadas contra el futbolista vasco Einar Galilea en Málaga tras difundirse una imagen suya con la camiseta de Argentina
Las pintadas con insultos han aparecido en las cercanías de La Rosaleda tras la final del Mundial entre España y Argentina. La foto del jugador del Málaga CF se ha viralizado en redes sociales, aunque se desconoce cuándo fue tomada.
Detenidos dos monitores en Biarritz acusados de agredir sexualmente a menores de tres y cuatro años
La Fiscalía de Baiona ha informado que, según los testimonios recabados hasta el momento, se han encontrado indicios de 13 casos de agresión sexual (una de ellas severa), y no se descarta que sean más.
Adiós a fumar en terrazas y playas: así es la nueva ley antitabaco que equipara el vapeo al cigarrillo
La nueva ley antitabaco, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, prohibirá fumar y vapear en terrazas y playas, equiparará el cigarrillo electrónico y el vapeador al tabaco tradicional y recogerá multas de hasta 600 euros.