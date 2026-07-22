Osakidetzak eta farmaziek 2 motako diabetesa duten 65 urtetik gorako paziente polimedikatuen medikazioa zainduko dute
Bi erakundeek asteazken honetan sinatutako hitzarmenak lau urteko indarraldia eta urteko 100.000 euroko finantzaketa izango ditu, botiken tratamenduaren jarraipen egituratua egiteko.
Osakidetzak eta Euskadiko Farmazia Elkargoek lankidetza-hitzarmena sinatu dute 2. motako diabetesa izan, 65 urte baino gehiago eduki eta modu jarraituan 8 botika edo gehiago hartzen dituzten pertsonen tratamendua kontrolatzeko. Hitzarmenak 4 urteko indarraldia izango du, eta 100.000 euroko finantzaketa urtero, jarraipen farmakoterapeutiko egituratua aktibatzeko eta gaixoen bizi-kalitatea eta atxikimendu terapeutikoa hobetzeko.
2 motako diabetesak gizonen % 4,9ri eta emakumeen % 3,6ri eragiten die dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoan. Patologia baskular eta zirkulaziokoekin duen lotura estuak, prebentzio-tratamenduen gorakadarekin batera, gaixo asko polimedikaziora (botika ugari hartzera) bultzatzen ditu.
Ondorioz, jarraipen farmakoterapeutiko pertsonalizatua egingo dute tratamenduen egokitasuna hobetzeko, atxikimendu terapeutikoa handitzeko, botikekin lotutako arazoak detektatzea eta osasun-emaitza hobeak lortzen laguntzea.
Gaur sinatutako hitzarmenak ezartzen du farmazialariek medikazioaren berrikuspen integrala egingo dutela, eta farmazien eta Osakidetzako Lehen Arretako profesionalen arteko koordinazioa sustatuko duela. Horrela, medikazioarekin lotutako gorabeherak jakinaraztea, ospitaleratzeen edo kontsulta espezializatuen ondorengo tratamenduak kontziliatzea eta parte-hartzaileen etengabeko jarraipena egitea bultzatuko du.
Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak adierazi duenez, "pazienteen bila atera behar gara eta sare komunitario koordinatu, seguru eta eraginkorra ehundu. Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko, eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun intzidentzia goiz detektatzeko".
Zure interesekoa izan daiteke
Bermeo, Elantxobe eta Mundaka Madalena eguna ospatzen ari dira, Izarorako itsas prozesioarekin
Bermeoko ontziak Izaro uharterantz joan dira, eta bidean alkateak teila bat bota du itsasora, irlaren jabetza Bermeorena dela aldarrikatzeko.
Euskal Herriko labar-margoetako animaliak patroi baten arabera antolatuta daude, eta ez ausaz margotuta
EHUren ikerketa baten arabera, animalia-irudien antolaketa nahita egina zen: bisonteak, zaldiak eta ahuntzak konposaketaren erdian zeuden, eta gainerakoak, periferian.
Suteak gogor jotzen ari dira Espainian: iaz sasoi berean baino hiru aldiz azalera handiagoa erre dute
Suak eragindako azalera uztailaren 8an 58.383 hektarea izatetik 119.458 hektarea izatera igaro da.
Albiste izango dira: Donostiako Jazzaldiaren hasiera, abisu horia temperatura altuengatik eta Otxandioko bonbardaketaren 90. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Otxandioko bonbardaketa frankistan hildako 61 lagunak gogoratuko dituzte gaur, sarraskiaren 90. urteurrenean
Herriko Andikona plazan Santa Marina jaiak ospatzen ari zirela, 61 auzokide hil zituzten eraso frankista batean. Euskadiko zibilen aurkako lehen aire-erasoa izan zen.
Haurdunaldiko genero indarkeria kasuak osasun-kontsultei esker identifikatu daitezke
Haurdunaldian emakumeek harreman estua izaten dute osasun-sistemarekin: emaginarekin, ginekologoarekin eta erizainarekin dituzte kontsultak. Hilabete horiek giltza izan litezke genero-indarkeriako egoerak identifikatzeko. Osasun eta gizarte-arloen aldetik erantzun koordinatua emateko beharra nabarmendu dute adituek, Donostian, “Indarkeria eta amatasuna” izeneko udako ikastaroan.
Einar Galilea euskal futbolariaren aurkako pintadak agertu dira Malagan, gasteiztarra Argentinako kamiseta soinean duela irudia batean agertu ostean
Irainez betetako pintadak Rosaledatik gertu agertu dira, Espainia eta Argentinaren arteko Munduko Txapelketako finalaren ostean. Malagaren jokalariaren argazkia sare sozialetan zabaldu da, baina ez dago argi noiz ateratakoa den.
Agur terrazetan eta hondartzetan erretzeari: honelakoa da tabakoaren aurkako lege berria, bapeagailua eta zigarroa parekatzen dituena
Espainiako Kongresuan izapidetuko duten lege berriak debekatu egingo du terrazetan eta hondartzetan erretzea eta bapeatzea. Izan ere, zigarreta elektronikoa eta tabako tradizionala parekatzea eta 600 eurorainoko isunak aurreikusten ditu.
Bi begirale atxilotu dituzte Biarritzen, hiru eta lau urteko haurrei sexu-erasoak egitea leporatuta
Baionako Fiskaltzak jakinarazi duenez, orain arte jasotako testigantzen arabera, 13 sexu-eraso kasuren zantzuak aurkitu dituzte (horietako bat oso larria da), eta ez dute baztertu gehiago izatea.