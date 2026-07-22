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Osakidetzak eta farmaziek 2 motako diabetesa duten 65 urtetik gorako paziente polimedikatuen medikazioa zainduko dute

Bi erakundeek asteazken honetan sinatutako hitzarmenak lau urteko indarraldia eta urteko 100.000 euroko finantzaketa izango ditu, botiken tratamenduaren jarraipen egituratua egiteko.

Argazkia: Irekia
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EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak eta Euskadiko Farmazia Elkargoek lankidetza-hitzarmena sinatu dute 2. motako diabetesa izan, 65 urte baino gehiago eduki eta modu jarraituan 8 botika edo gehiago hartzen dituzten pertsonen tratamendua kontrolatzeko. Hitzarmenak 4 urteko indarraldia izango du, eta 100.000 euroko finantzaketa urtero, jarraipen farmakoterapeutiko egituratua aktibatzeko eta gaixoen bizi-kalitatea eta atxikimendu terapeutikoa hobetzeko.

2 motako diabetesak gizonen % 4,9ri eta emakumeen % 3,6ri eragiten die dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoan. Patologia baskular eta zirkulaziokoekin duen lotura estuak, prebentzio-tratamenduen gorakadarekin batera, gaixo asko polimedikaziora (botika ugari hartzera) bultzatzen ditu. 

Ondorioz, jarraipen farmakoterapeutiko pertsonalizatua egingo dute tratamenduen egokitasuna hobetzeko, atxikimendu terapeutikoa handitzeko, botikekin lotutako arazoak detektatzea eta osasun-emaitza hobeak lortzen laguntzea. 

Gaur sinatutako hitzarmenak ezartzen du farmazialariek medikazioaren berrikuspen integrala egingo dutela, eta farmazien eta Osakidetzako Lehen Arretako profesionalen arteko koordinazioa sustatuko duela. Horrela, medikazioarekin lotutako gorabeherak jakinaraztea, ospitaleratzeen edo kontsulta espezializatuen ondorengo tratamenduak kontziliatzea eta parte-hartzaileen etengabeko jarraipena egitea bultzatuko du.

Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak adierazi duenez, "pazienteen bila atera behar gara eta sare komunitario koordinatu, seguru eta eraginkorra ehundu. Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko, eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun intzidentzia goiz detektatzeko".

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