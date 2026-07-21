61. edizioa
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Jazzaldia abiatzeko ETSk bihar hondartzan emango duen kontzertu jendetsua Kursaaleko fatxadan ikusi ahal izango da

Asteazken honetan ekingo diote doako kontzertu jendetsuei, Keler Gunean. Arabako talde ezagunak joko du 23:30ean, eta, aurretik, LP artista estatubatuarraren musika izango da protagonista. Datorren egunetan Danielle Nicole, Kokoshca, Emma-Jean Thackray, Nøgen eta HOFE igoko dira Zurriolako oholtzara, besteak beste. 

ETS 20 urte zure eskutik
Artxiboko argazkia
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EITB

Azken eguneratzea

Jazzaldiak doako kontzertuei eta itsasertzean bilduko den jendetzari zabalduko dizkie ateak asteazken honetan. Zurriola hondartzako txoko paregabean kokatutako Keler Gunean, En Tol Sarmiento (ETS) talde arabarrak piztuko du inaugurazio-gaua 23:30etik aurrera, milaka zaleen ahotsak batuko dituen kontzertu gogoangarri batekin.

Zuzeneko kontzertua Kursaaleko fatxadan proiektatuko da, Jon Insausti Kultura zinegotziak astearte honetan iragarri duenez: "Lehen aldiz hiriko pantailarik handiena Jazzak hartuko du", adierazi du. Hondar gaineko erakustaldi handi honek emango dio hasiera uztailaren 22tik 26ra bitartean egingo den Donostiako Jazzaldiaren 61. edizioari.

Zurriolako hondartzako egitaraua, egunez egun

Asteazkena (Inaugurazioa): Zurriolako musika-emanaldiak 20:45ean hasiko dira, Laura Pergolizzi estatubatuarraren eskutik (kultur munduan LP izenez ezaguna eta «Lost On You» nazioarteko arrakastagatik ospe handia duena). Hura arduratuko da gaua berotzeaz, ETS taldearen zuzenekoaren aurretik.

Osteguna: 21:00etan Danielle Nicolek kontzertua eskainiko du, gaur egungo blues musikan ezinbesteko ahotsa. Ondoren, 23:30ean, Ibibio Sound Machine Londresko taldearen txanda izango da, Nigeriako afrobeta elektronika eta funk doinuekin uztartzen dituen taldea, hain zuzen ere.

Ostirala: Ostiralean Iruñeko Kokoshca taldeak hartuko du lekukoa 2100etan eta Divino Tesoro disko berria aurkeztuko dute Zurriolako oholtza gainean. Atzetik, 23:30ean, Emma-Jean Thackray ingeles multiinstrumentistari utziko diote lekua.

Larunbata: Hondar gaineko azken gauean euskal musika izango da protagonista. Nøgen talde donostiarrak bere hamargarren urteurrena ospatuko du 21:00etatik aurrera, eta HOFE taldearen trap eta elektronika doinuek emango diote amaiera  hondartzako kontzertuei 23:30ean.

Ordainpeko kontzertuak

Zurriolako hondartzatik harago, ordainpeko musika-egitaraua jaialdiaren ohiko bi gune nagusietan kontzentratuko da:

  • Kursaal Auditorioa: Lau kontzertu handi eskainiko dira arratsaldeetan (18:30ean, igandean izan ezik, 17:30ean izango baita). Bertan Samara Joy eta Nils Petter Molvaer arituko dira, baita dagoeneko sarrera guztiak agortu dituzten bi izar handi ere: Pat Metheny eta Diana Krall.
  • Trinitate Plaza: 21.00etatik aurrera saio bikoitzak hartuko ditu gune honek. Besteak beste, David Murray, Joe Lovano eta Cécile McLorin Salvant bezalako izen handiez gozatu ahal izango da, eta sarrerak agortu dituen Marcus Millerren emanaldi jendetsuaz ere bai. 

Doako kontzertu gehiago eta sariak

Nolanahi ere, musikak ez du etenik izango Donostian ondorengo egunetan. Zurriolako kontzertu jendetsuez gain, jaialdiak doako eskaintza zabala du hiriko hainbat terraza eta espazio publikotan, musika modu librean gozatu nahi dutenentzat. 

Agertoki ireki hauetan nazioarteko zein estatuko izen nabarmenak arituko dira, hala nola Lisa Ono, Annie & The Caldwells, Marco Mezquida, Boskote Astor Piazzolla, The International Classic Jazz Allstars eta Amphitrio.

Amaitzeko, Donostiako Jazzaldia Sariak emango zaizkie David Murray eta Joe Lovano saxofonista mitikoei. Eta horiez gain, jaialdiak sari berezi bat emango dio Miguel Martini ere, 1984 eta 2026 urteen artean Jazzaldiaren zuzendari izandakoari.

Pat Metheny, Diana Krall eta Marcus Millerren eskutik Donostia girotzen duen jazza
Donostia Gipuzkoa Musika

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The Bad Plus taldeak bere agur-birako azken kontzertuetako bat eskaini du Gasteizko Jazzaldian

The Bad Plus taldeak Gasteizko Jazzaldian eskaini zuen bere agur-birako azken kontzertuetako bat. Talde estatubatuarra 26 urte, 16 disko eta milaka emanaldiren ibilbideari amaiera ematean ari da, eta jaialdiaren 49. edizioko azken eguneko hitzordu hunkigarrienetako baten protagonista izan zen. Giant eta Anthem for the Earnest kantek Mendizorrotzako publikoa hunkitu zuten.

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