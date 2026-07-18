VITORIA-GASTEIZ
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Ruben Bladesek Gasteiz liluratu du, salsa, emozioa eta konpromiso soziala uztartu dituen hiru orduko emanaldiarekin

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El cantante y actor panameño Rubén Blades, durante una actuación en el Festival Noches del Botánico, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). Blades actúa junto a la 'Roberto Delgado Big Band', en el marco de su 'Salswing Tour', que es un reconocimiento a los orígenes latinos del jazz y a las influencias mutuas entre el son, la música con clave afrocaribeña y el swing, en sintonía con el disco homónimo que publicó en 2021.
18:00 - 20:00
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EITB

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Panamako artistak, Roberto Delgado Big Band taldea izan du lagun oholtzan. Ia hiru orduko kontzertua eskaini du, eta bere abesti ezagunak eta gizarte-konpromisoari lotutako mezuak uztartu ditu.

Musika Kultura Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoa Musika

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Abian da 2026ko BBK Live jaialdia!

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