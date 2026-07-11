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Arde Bogotak Kobetamendi girotu du, iragarri gabeko agerraldi batekin BBK Live jaialdian

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Talde murtziarra Kobetamendiko agertoki nagusira igo da larunbat arratsaldean, BBK Live jaialdiaren unerik gogoangarrienetako batean. 'Bigger Splash' abesti berriaren izenpean iragarrita, taldea ia oharkabean igaro da karteletan.

Bilbo Bizkaia Musika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da 2026ko BBK Live jaialdia!

Gaur, uztailak 9, hasi da jaialdia Bilboko Kobetamendi parkean, eta uztailaren 11ra arte luzatuko da. Aurten 20. urteurren berezia ospatzen du topaketak, eta nazioarteko zein etxeko artistak bilduko ditu hiru egunetan zehar. Kobetamendiko eszenatokietan Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen eta Interpol bezalako izen handiak arituko dira, Aimarz edo Gar bezalako euskal taldeekin eta tokiko talentuarekin batera, giro paregabean.
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