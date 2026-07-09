Bonnie Tylerren ibilbidea, bost abestitan
Galesko artista mitikoa 75 urterekin hil da, baina 80ko hamarkadako pop-rockaren ikur bilakatu zenak kantu zoragarriak utzi ditu bere ibilbidean zehar, oraindik bizi-bizirik dirautenak. Horietako bost errepasatu ditugu.
Musikaren mundua doluz jantzi da Bonnie Tyler abeslariaren heriotzagatik, ustekabean zendu baita Portugalen 75 urterekin. Albistea baieztatu denez gero, sare sozialak mezuz bete dira rock eta poparen mitoa agurtzeko. Guk ere bere ibilbideko abesti esanguratsuenetako batzuekin oroitu nahi izan dugu, hainbat belaunaldiren soinu-banda izan dena errepasatuz.
1. "Total Eclipse of the Heart" (1983)
Abeslariaren abestirik salduena eta mundu mailako fenomeno komertziala izan zen. Balada honekin, Tylerrek AEBko eta Erresuma Batuko salmenta-zerrendetako lehen postua lortu zuen aldi berean. Eta Billboard zerrendako gailurrera iritsi zen historiako lehen emakumezko artista bihurtu zen.
2. "Holding Out for a Hero" (1984)
Footloose pelikularen soinu-bandaren parte izan zen, eta bere erritmo azkarrarengatik eta ahots-moldaketengatik nabarmendu zen. Kantuak gaur-gaurkoz bizirik dirau, eta azpimarratzekoa da ondorengo ekoizpenen soinu-bandetan ere txertatu dutela, hala nola Shrek 2 filmean.
3. "It's a Heartache" (1977)
Country-rock estiloko single honekin nazioarteko lehen arrakasta lortu zuen eta milioika kopia saldu zituen mundu osoan hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran. Abesti horri esker, Galesko zirkuituetatik haratago nazioarteko zerrendetara salto egitea lortu zuen.
4. "If You Were a Woman (And I Was a Man)" (1986)
Desmond Child-ek ekoitzitako rock melodikoko pieza honek Europako zerrendetan lortu zuen batik bat arrakasta. Abesti horren oinarri erritmikoak ekoizleari balio izan zion hilabete batzuk geroago, Bon Jovi taldearen "You Give Love a Bad Name" mundu mailako arrakasta ikonikoa konposatzeko.
5. "Lost in France" (1976)
Erresuma Batuko zerrendetako Top 10ean sartu eta bere lehen zilarrezko diskoa eman zion abesti honek aldatu zuen bere ibilbidearen norabidea. Pieza honi esker, Galesko klub txikietatik atera eta industria profesionalean lekua egitea lortu zuen.
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