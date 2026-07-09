Bilbao BBK Live
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Jose Gonzalezek piztu du Bilbao BBK Liveko musika

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Argentinar-suediar kantautoreak kontzertua eskaini du bart, Guggenheim Bilbao Museoan, Bilbao BBK Live jaialdiaren Bereziak zikloaren barruan. Kobetamendin gaur, ostegunarekin, hasiko dira bozgorailuak aldarrika, eta, Bilbon, musika ez da igandera arte isilduko. 

Kontzertuak Musika jaialdiak Guggenheim Musika

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