AEBek 90 helburu militar inguru bonbardatu dituzte Iranen, eta Teheranek base estatubatuarrei eraso egin die
Washingtonek Iranen aurkako beste erasoaldi militar baten berri eman du, esan dutenez, Teheranek Ormuzeko itsasartean merkataritza-ontzien aurka egindako erasoei erantzuteko. Iranek dio operazioak su-eten iraunkorra urratu duela.
Ameriketako Estatu Batuek beste eraso sorta bat egin dute Iranen aurka, 90 bat helburu militar bonbardatuz, herrialdeko Komando Zentralak (CENTCOM) jakinarazi duenez. Irango 80 bat helburu militarri beste eraso bat egin eta biharamunean egin dute operazioa, Washingtonen arabera, Teheranek itsas garraio komertzialari eta Ormuzeko itsasartean nabigatzen ari diren zibilei eraso egiteko duen gaitasuna gutxitzeko.
Lortutako helburuen artean, aireko defentsa-sistemak, kostaldea zaintzeko aktiboak, misil eta dronen biltegiak eta azpiegitura logistiko militarra daude, Irango kostaldean zehar kokatuta.
CENTCOMen arabera, bonbardaketa horiek aurreko gauean egindako beste eraso batzuen ondoren iritsi ziren. AEBko indarrek Irango 80 helburu militar lortu zituzten orduan, Guardia Iraultzaile Islamikoko 60 txalupa azkar baino gehiago barne.
Washingtonek errepresalia gisa aurkeztu du
AEBko agintari militarrak adierazi duenez, operazioen helburua Irani "kostu esanguratsuak" ezartzea da, Washingtonen arabera, Ormuzeko itsasartean nabigatzen ari ziren hiru merkataritza-ontziri eraso egiteagatik su-etena urratu zutelako.
Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, eraso berriak asteartean Iranek ontziak bonbardatu izanaren errepresalia dira, eta ekintza horiek errepikatzen badira, Washingtonen erantzuna "askoz okerragoa" izango dela ohartarazi du.
Truth Socialen argitaratutako mezu batean, Trumpek honakoa idatzi du: "Hau Iranek atzo egindako bonbardaketaren errepresalia da. Berriro gertatzen bada, askoz okerragoa izango da!".
Iranek su-etena urratu izana salatu du
Iranek salatu du AEBk bere lurraldean egindako erasoak Washingtonek eta Teheranek ekainaren 17an hitzartutako su-eten iraunkorraren "urraketa argia" direla.
Eraso horiek gertatu eta ordu batzuetara, Irango Guardia Iraultzaileak 85 eraso aldarrikatu ditu Persiako Golkoko base estatubatuarren aurka, IRNA Estatuko agentziak jaso duenez.
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