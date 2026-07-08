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AEBren erasoei "erantzun irmoa" emango diela mehatxatu du Iranek, eta Bahrainek eta Kuwaitek alarmak piztu dituzte

Irango agintariek salatu dutenez, AEBko bonbardaketek hautsi egin dute ekainean lortutako su-eten akordioa, eta Ameriketako Estatu Batuek diote Ormuzeko itsasartean ontzi komertzialen aurka egindako erasoei erantzun zietela.
(Foto de ARCHIVO) May 8, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Rafael Peralta intercepts the Iranian-flagged oil tanker M/V Stream, enforcing the self-declared maritime blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, April 26, 2026, on the Arabian Sea. Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy 08/5/2026
Ontziak Ormuzen. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Iranek mehatxu egin du AEBk herrialdearen hegoaldearen aurka egindako erasoei "irmo" erantzungo diela. Jatam al Anbiyako Kuartel Nagusi Nagusiak egin du ohartarazpena, eta Bahrainek eta Kuwaitek alerta sirenak aktibatu dituzte, gatazka hedatzeko beldur. Teheranen esanetan, erasoak bi herrialdeen artean ekainean adostutako su-etena urratu du, eta Washingtonek dio Irango ontzi komertzialen aurkako erasoei erantzun diela Ormuzeko itsasartean.

Zer erantzun iragarri du Iranek?

Irango agintari militar nagusietako batetik, Jatam al Anbiyako Kuartel Nagusi Zentraletik, ziurtatu duenez, Indar Armatuek "irmo" erantzungo diote AEBren "eraso" eta "ekintza terrorista" horri.

Era berean, agintari militarrak ohartarazi du ez duela "inolaz ere" onartuko Washingtonek Ormuzeko itsasartearen kudeaketan esku hartzea. Gainera, merkataritza-ontziak eta petrolio-ontziak igarotzeko bide seguru bakarra Irango Errepublika Islamikoak ezarritakoa dela nabarmendu du.

Bestalde, Mohamad Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak sare sozialetan adierazi duenez, "larderiaren eta estortsioaren aroa amaitu da" eta Iranek ez du amore emango estatubatuarren presioen aurrean.

Zergatik salatu du Iranek su-etena urratu izana?

Irango Kanpo Arazoetako Ministerioak salatu duenez, bonbardaketak ekainaren 17an Washingtonek eta Teheranek su-eten iraunkorra mantentzeko sinatutako Akordio Memorandumaren "urraketa argia" dira.

Tasnim agentziaren arabera, hainbat pertsona zauritu dira metrailaren ondorioz Sirik konderrian, herrialdearen hegoaldean, eta IRNA agentzia ofizialak Qeshm uhartean eta Bandar Abbasen izandako leherketen berri eman du.

Masoud Pezeshkian Irango presidenteak Irakera egindako bisita ofiziala utzi eta Teheranera itzuli da, AEBen erasoaldiaren berri izan ostean.

Zer diote Estatu Batuek?

Ameriketako Estatu Batuetako Komando Zentralak (CENTCOM) jakinarazi duenez, 80 helburu baino gehiagori eragin diote Iran hegoaldean.

Washingtonek dio operazioa Irango hiru ontzi komertzialen aurka egindako ustezko erasoen ondorio dela. Gainera, Guardia Iraultzailearen 60 ontzi azkar baino gehiago suntsitu dituela dio, Iranek nazioarteko itsas trafikoari eraso egiteko duen gaitasuna murrizteko.

Nola eragiten die krisiak Bahrain eta Kuwaiti?

Erasoaldiaren ondorioak berehala nabaritu dira inguruko herrialdeetan.

Bahraingo Barne Ministerioak alerta-sirenen aktibazioaren berri eman du, eta herritarrei lasai egoteko, leku seguruetara joateko eta kanal ofizialetan zabaldutako informazioa soilik jarraitzeko eskatu die.

Kuwaiten, Indar Armatuek ziurtatu dute aireko defentsa sistemak etsaien misilak eta droneak atzematen ari direla, eta agintariek emandako segurtasun aginduak errespetatzeko eskatu diete herritarrei.

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