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UEFAk "ulertezin eta justifikaezin" jo du Balogun indultatzea

Aurrelari estatubatuarrari txartel gorria kentzeak erakundeen kritikak eragiten jarraitzen du Belgikaren aurkako partidaren atarian.

Estatu Batuak: Munduko Txapelketa, gola

AEBko selekzioa, Mundialean. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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FIFAk Folarin Baloguni jarritako zigorra bertan behera utzi eta Munduko Txapelketako final-zortzirenak jokatzeko aukera eman izanaren aurka egin du astelehen honetan UEFAk. Komunikatu baten bidez, neurria "harrigarria, ulertezina eta justifikaezina" dela adierazi du.

Txartel gorri baten osteko zigor automatikoa "ez da nahieran hartu ahal den aukera bat", Europako erakundearen arabera, eta etorkizunean antzeko kasuak modu berean tratatzera behartuko duela ohartarazi du.

Glenn Micallef Europako Kirol komisarioaren ustez, erabakia "okerra" da; eta Europako Batzordeak, berriz, kirol ebazpenak irizpide "objektibo eta gardenekin" hartzea eskatu du, kasu zehatzari buruzko iritzirik eman gabe.

Bestalde, Belgikako Futbol Federazioak apelazio prozedura hasi du FIFAren aurrean, Belgikako hedabideen arabera, indultua Munduko Txapelketako Diziplina Kodearen eta araudiaren aurkakoa dela iritzita.

Joseph Blatter FIFAko presidente ohiak ere gaitzetsi egin du erabakia, eta esan du txartel gorriak ez direla "telefono dei politikoengatik baliogabetzen",The New York Times-ek Donald Trump AEBko presidenteak Gianni Infantino FIFaren presidenteari deitu diola zabaldu ostean.

Zer dio 27. artikuluak Balogunek Belgikaren aurka jokatzeko?
FIFAk gorria kendu dio AEBetako jokalari bati. Trumpek Infantinori egindako ustezko dei baten ostean
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