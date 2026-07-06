Euskara azterketaren notak USaPen, tarteko mailan; Fisikak du batez besteko baxuena eta ‘zero’ gehien
Euskal Herriko Unibertsitateak aurrekaririk gabeko txostena eskaini du USaPen izandako noten inguruan, izandako polemikaren ostean. Euskarako azterketan izandako batez besteko nota 6,34koa izan da; Gaztelania eta Literaturakoa 6,49koa, eta Fisikakoa 3,98koa.
Ohiko deialdiko behin betiko datuak eskuan dituela, Euskal Herriko Unibertsitateak informazio zabala eman du Unibertsitatera Sartzeko Probako (USaP) emaitzen inguruan, eta agerian jarri nahi izan du Euskarako azterketaren noten inguruan sortutako polemika. Euskarako azterketaren batez besteko nota 6,34koa izan da; tarteko mailan kokatzen da eta beste zenbait ikasgaitan lortutakoa baino nabarmen handiagoa.
Zehazki, Euskara eta Literatura II ikasgaiaren batez besteko nota Gaztelania eta Literatura (6,49) eta Espainiako Historiaren (6,08) artean kokatzen da, eta Fisikako (3,98) edo Matematika IIko (5,08) noten gainetik dago. Halaber, unibertsitateak azpimarratu duenez, Euskara ez da izan ez suspentso gehien izan dituen ikasgaia, ez ‘zero’ kopururik handiena pilatu duena, ezta 2tik beherako nota gehien izan dituena ere.
Lanean ari gara informazioa osatzeko.
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