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3I/ATLAS izarrarteko kometa "Eguzkia baino askoz zaharragoa" dela ondorioztatu du astronomo talde batek

Aztarna kimiko espezifikoak neurtuz iritsi dira ondorio horretara, eta segur aski Eguzki sistematik kanpo sortu zela ere uste dute. Izarrarteko kometak eguzki sistemaren kanpoan sortu eta noizean behin eguzki sisteman sartzen diren izoztutako objektuak dira.

Cometa interestelar 3I/ATLAS

3I/ATLAS izarrarteko kometaren isatsa. Artxiboko argazkia: NOIRLAB | Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

3I/ATLAS izarrarteko kometa, inoiz ikusi den izarrarteko objekturik disdiratsuena, "Eguzkia baino askoz ere zaharragoa" dela ondorioztatu du astronomo talde batek. Gainera, eguzki sistemaz haragoko sistema batean sortu zela uste dute. 

Informazioa osatzeko lanean ari gara...

Zientzia Astronomia Kometak Gizartea

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