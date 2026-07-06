Hasi dira sanferminak, giro ezin beroagoan
Clint Jean Louis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako Larrialdi Zerbitzuko zuzendariordeak eta ZIU mugikorreko erizainak jaurti dute txupina eta piztu dute jendez lepo zegoen plaza.
Txupinazoarekin, hasi da festa Iruñean. Hasi da 9 eguneko, 204 orduko, jai etengabea. Clint Jean Louis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako Larrialdi Zerbitzuko zuzendariordea eta ZIU mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak.
Zapi gorria airean eta "San Fermin, San Fermin" oihukatuz, milaka pertsona, zuriz eta gorriz jantzita zirela, Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetzako ordezkariak, herri-bozketaren bidez hautatuak, udaletxeko balkoira atera dira eta jaiei hasiera eman dien suziriaren metxa piztu dute, 12:00etan.
Plazan zain zeuden milaka pertsonek "Gora"k eta "Viva"k errepikatu dituzte, eta, ondoren, Jean Louis Fernandezek eta Araceli Sergio Aguilerak elkar besarkatu dute. Iruñeko zeruan lehertu da txupina, eta pozez gainezka jarri dituzte Iruñeko erdigunean goizean goizetik sanferminak hasteko bildu diren milaka herritarrak.
200 bat gaitari atera dira ondoren plazara "Animo pues" mitikoaren doinuekin plaza dantzan eta kantuan jartzera.
Aurten, giro onaren beroari faktore klimatikoa gehituko zaio; izan ere, jaia bero bolada betean hasiko da, eta tenperatura 40 ºC-raino iritsiko da gaur.
Jaiari hasiera eman dion ekitaldiko gonbidatuen artean egon dira, Maria Chivite Nafarroako presidentearekin batera, Imanol Pradales lehendakaria (karguan dagoela joango den lehenengo lehendakaria) eta Pello Reparaz Zetakekoa, besteak beste.
Joseba Asiron alkateak errespeturako eta elkarbizitzarako deia egin du txupinazoaren atarian, Chivitek txupinazoaren ondoren, ETBren mikrofonoan, egin duen bezalaxe.
Iruñeko Udalak hirian banatu dituen sei pantaila erraldoietan ere jarraitu ahal izan da txupinazoa (baita Orain-en eta ETBn ere). Pantaila erraldoiekin "eskuragarriago" egin nahi izan dute txupinazoa, jende andana pilatzen den lekuetara joan behar izan gabe. Pantailak Gazteluko plazan, Foruen plazan, Antoniutti parkean, Yamaguchi plazan, Arrotxapeko Anelier pasealekuan eta Txantreako Arriurdiñeta plazan egon dira.
2026ko Sanferminek 516 ekitaldi izango dituzte uztailaren 6tik 14ra. Aurten haur-programazioaren eta jaiaren "deszentralizazioaren" aldeko apustua egin dute, hiriko hainbat auzotara emanaldiak, jolasak eta sorpresak eramanez. Nobedade nagusi gisa, uztailaren 12an, igandean, Aniztasunaren Eguna ospatuko da, Mazedonia - Kulturen Kalejira tradizionalarekin. Gainera, Sarasateko agertokia San Jose plazara lekualdatu da, eta bertan jota jaialdiak eta kultur arratsaldeak izango dira. Azkenik, abereen feria uztailaren 11n izango da, larunbatean, uztailaren 7aren ordez.
Txupinazoaren ondoren, musikak beteko ditu hiriko kaleak txaranga eta banden irteerekin. Antoniutti parketik, Udaletxe plazatik eta San Frantzisko plazatik abiatuko dira. Galtzagorri, Ziripot eta Maestro Bravo talde herrikoiak girotuko dituzte kaleak. 13:30ean, Foruen plazan, Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, DanTXaldi, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko Alaiak, Oberena, Ortzadar eta Txori Zuri taldeek parte hartuko dute folklore jaialdian.
17:00etan, erraldoien eta buruhandien irteera izango da autobus geltokian, eta, 18:30ean, burtzien zezenketa zezen-plazan.
23:00etan, Su Artifizialen Nazioarteko XXV. Lehiaketaren lehen bildumaren txanda izango da. Hugo Salgado Alvarezen 'Con afouteza nos Sanfermíns' ikuskizunaz gozatu ahal izango da, Josman Pirotekniaren eskutik (Ourense).
Isabel Aaiun arduratuko da, 21:30ean, Gaztelu Plazako agertokiko lehen kontzertuaz. Ondoren, 23:45ean, su artifizialen ondoren, 70eko hamarkadako Boney M talde mitikoak hartuko dio lekukoa, Maizie Williams tartean dela. Bestalde, 23:30ean, Lucia Salas & J.Beren arituko da Foruen Plazako agertokian; Edelweiss Orkestra Gurutzeko Plazan; eta Versus Orkestra Antoniuttin.
Uztailaren 7an, San Fermin egunean, zortzi entzierroetako lehena izango da, Fuente Ymbroren zezenekin. Ondoren, hilaren 8an, Jose Cebada Gago ganadutegia; 9an, Victoriano del Rio Cortes; 10ean, Alvaro Nuñez; 11n, Jose Escolar Gil; 12an, La Palmosilla; 13an, Miura; eta 14an, Jandilla.
Entzierroak Orainen eta ETB1en jarraitu ahal izango dira.
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