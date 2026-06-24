2026ko sanferminak

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Sanferminek 516 ekitaldi izango dituzte, eta protagonismo handiagoa hartuko dute aurten haurrek eta auzoek

Asteazken honetan aurkeztu dute egitarau ofiziala, askotarikoentzako musika, jolasak, erakusketak, su artifizialak, kirol jarduerak, antzerkia, kalejira, ganadu-feria eta prozesioa biltzen dituena. Txupina uztailaren 6an jaurtiko dute, eta festak eztanda egingo du hilaren 14ra arte.

Programazioa aurkeztu dute gaur, ekainak 24.

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EITB

Azken eguneratzea

Uztailaren 6tik 14ra bitartean ospatuko dituzte aurten San Fermin jaiak, eta, guztira, askotarikoentzako 516 ekitaldi izango ditu egitarau ofizialak. Aurtengo sanferminetan haurrek protagonismo handiagoa izango dute, hala nola Txupinazo Txikia bezalako ekitaldi berriekin; eta auzoek jarduera gehiago hartuko dituzte.

Maider Beloki Kultura, Jai eta Kirol zinegotzi ordezkariak eta Iñigo Gomez Eguiluz arloko zuzendariak aurkeztu dituzte asteazken honetako prentsaurrekoan jaien egitarau ofizialaren xehetasunak.

Egitarau ofizialaren diseinuak, Marta Garatea iruindarraren "Kuadrilla" kartela darama bere azalean. Horrek Ernest Hemingway idazle iparramerikarrari, Fiesta liburuaren egileari, keinu egiten dio eta "une txiki" askoren balioa nabarmentzen du. 7.200 ale argitaratu dituzte, gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez eta frantsesez, eta doan eskuratu ahal izango dira turismo-bulegoetan, Tonbolan eta jaietako beste gune batzuetan.

Belokik nabarmendu du programazio "askotarikoa eta orekatua" antolatu dela, "tradizioa eta modernitatea, herri-kultura, agertoki handiak eta hurbileko jarduerak uztartzeko gai dena". Programazio horren helburua da "pertsona bakoitzak sanferminak bizitzeko bere modua aurkitzea eta hiri osoa partekatutako, elkartzeko eta ospatzeko gune bihurtzea". Horrela, San Fermin jai "hurbilagoak, parte-hartzaileagoak, inklusiboagoak eta Iruñeko txoko guztietan gehiago disfrutatzen direnak" eraiki nahi izan dira.

Berrikuntza nagusiak

2026ko sanferminetako nobedade handienetako bat izango da jaia auzoetara zabalduko dela, Alde Zaharretik eta Zabalgunetik haratago, Belokiren arabera, "herritar guztiek euren etxeetatik gertu jai guneez gozatzeko aukera izan dezaten".

Hala, Txantrean, Ermitagaña-Mendebaldean, Etxabakoitzen, Azpilagañan, Iturraman eta San Juanen musika emanaldiak izango dira uztailaren 8tik 13ra bitartean; eta egun horien artean, Birjolastu-Joko Berjokoa haurrentzako jarduera Mendillorri, Buztintxuri, Ermitagaña-Mendebaldea, Lezkairu, Txantrea eta San Jorgera zabalduko da, Takoneran duen ohiko guneari eutsita.

Bestalde, Belokik azaldu du aurten aldaketak izango direla jada finkatuta dauden bi ekitalditan. Zehazki, uztailaren 7an ospatu ohi den ganadu-azoka hilaren 11ra eramango dute. Halaber, "Kulturen Mazedonia-Kalejira" hilaren 12an, igandean, egingo dute, uztailaren 14aren ordez.

Haurrentzako programazioa

Aurten, haurrek euren txupinazoa izango dute lehen aldiz. Suziria uztailaren 10ean jaurtiko dute, Haurren Egunean.

Etxeko txikienentzako programazioak Takonerako jarduerak hartuko ditu, jolas gune, puzgarri eta joko ezberdinekin. Gainera, Media Lunak eta Caparrosoko Errotak Kirolari-Sportkids jarduera hartuko dute, 8 eta 14 urte bitarteko haur eta nerabeentzako kirol berrietan hasteko eta gozatzeko gunea.

Carlos III.aren inguruan kalejirak eta txotxongilo-ikuskizunak egongo dira, Erorien Monumentuaren kanpoaldean. Egitaraua osatzeko, gainera, egunero Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren irteerak eta zezensuzkoa izango dira uztailaren 6tik 14ra, eta entzierro txikia, uztailaren 8tik 12ra, Santo Domingoko aldapan, 11:30ean.

Ez dadila musikarik falta

Musika izango da sanferminetako egitarauaren protagonista nagusietako bat: 58 kontzertu eta 23 berbena, dantzaldi, diana eta kaleetako musikaz gain.

Obrak direla eta, Sarasate pasealekuan egiten ziren hainbat musika-ekitaldi San Jose plazan egingo dituzte aurten, hala nola joten zikloa, bertsolarien emanaldiak eta txistularien alardea, baita Abestu gure Queen agur-kontzertua ere, Paz de Zigandaren Helduen Abesbatzaren eta Javier Erroren eskutik.

Aldaketa horiez gain, gune berri bat egongo da gozagai: Civivox Pompelo, uztailaren 8tik 11ra musika ikuskizunen programa bat hartuko duena.

Nola ez, Gazteluko Plaza izango da jaiaren erdiguneetako bat, besteak beste, Boney M, Ojete Calor, La Txama eta Shinova taldeen kontzertuekin.

Gainera, berrikuntza gisa, aurten kontzertu berezi bat programatu dute hilaren 14rako Gazteluko Plazan. Gaueko 22:00 izango da, Gaixoa Ni baino lehentxeago, Etzakit taldearen eskutik.

Zentzumenen Aterpea

Sanfermin lasaiez gozatu nahi dutenentzat, Iruñeko Udalak Zentzumenen Aterpea antolatu du berriro, Civivox Condestablen, "soinu-intentsitate txikiko jaiak eta giro lasaia bilatzen dituzten pertsonentzat bereziki diseinatutako gune lasaia, inklusiboa eta bizikidetzakoa". Babeslekua uztailaren 8tik 14ra egongo da zabalik, 12:00etatik 14:00etara eta 17:30etik 20:30era.

Sanferminak Iruñea Jaiak Gizartea

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