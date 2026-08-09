GIPUZKOA
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Donostiak jendetza hartu du Aste Nagusiko lehen gauean

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SAN SEBASTIÁN, 08/08/2026.- Vista de la colección de la Pirotecnia Alpujarreña (Granada), este sábado, en la primera jornada del 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
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EITB

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Pertsona ugari bildu dira Donostiako kaleetan Aste Nagusiaren lehen egunean jai giroaz gozatzeko. Su artifizialek ikusle ugari erakarri dituzte, eta zerua kolorez bete dute. Zezensuzkoak ere ilusioa eta dibertsioa piztu ditu, batez ere haur eta nerabeen artean.

Donostia Donostiako Aste Nagusia 2026 Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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