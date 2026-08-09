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Zeledon San Migeleko dorrera igota emango diete amaiera Gasteizko jaiei

Astelehen goizaldean, hildako blusen eta nesken igoera eta kandelen prozesioa ere egingo dira, ekintzaz beteriko sei jaiegunei agur esateko.

(Foto de ARCHIVO) Bajada del Celedón durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025, a 4 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca comienzan hoy, 4 de agosto, con la bajada del celedón y el tradicional chupinazo y se alargan hasta el 9 de agosto. Mañana, es el día grande de las fiestas, en el que tiene lugar la ofrenda floral y Aurresku de honor a la Virgen Blanca por las cuadrillas de Blusas y Neskas. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos de la banda de música de la corporación municipal y otras actividades, como suelta de vaquillas o campeonato de bolo alavés. Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/8/2025

Zeledon San Migeleko dorrera itzuliko da astelehenean. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiak astelehen goizaldean amaituko dira, ospakizunei amaiera ematen dieten ohiko ekitaldiekin. Hala, 01:00ean, Zeledon San Migel elizako kanpandorrera igoko da, Andre Maria Zuriaren plazan, Udal Musika Bandak lagunduta. Bestalde, Pirotecnia Valecea enpresak jaurtiko du azken traka.

01:15ean, hildako blusen eta nesken igoera izango da, Prado kalean, Belakiak kuadrillak antolatuta. Ordu berean, Mateo Benigno Moraza kalean, Zeledon agurtzeko omenaldia eta kandelen prozesioa egingo dituzte.

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