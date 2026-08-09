La subida de Celedón a la Torre de San Miguel pondrá fin a las fiestas de La Blanca en Vitoria-Gasteiz

Las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz llegarán a su fin durante la madrugada de este lunes con los actos tradicionales que marcan el cierre de las celebraciones. Así, a la 01:00 horas tendrá lugar la subida de Celedón al campanario de San Miguel, en la plaza de la Virgen Blanca, acompañado por la Banda Municipal de Música. Por su parte, Pirotecnia Valecea será la encargada de lanzar la traca final.

A las 01:15 horas, se realizará la subida nocturna del Blusa y la Neska caídos, en la calle Prado, organizada por la cuadrilla Belakiak. A la misma hora, pero en la calle Mateo Moraza, se hará el homenaje de despedida a Celedón y la procesión de las velas.