FIESTAS DE LA BLANCA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La subida de Celedón a la Torre de San Miguel pondrá fin a las fiestas de La Blanca en Vitoria-Gasteiz

La madrugada de este lunes también se celebrarán la subida del Blusa y Neska caídos y la procesión de las velas, que pondrán el broche final a seis días repletos de actividades.
(Foto de ARCHIVO) Bajada del Celedón durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025, a 4 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca comienzan hoy, 4 de agosto, con la bajada del celedón y el tradicional chupinazo y se alargan hasta el 9 de agosto. Mañana, es el día grande de las fiestas, en el que tiene lugar la ofrenda floral y Aurresku de honor a la Virgen Blanca por las cuadrillas de Blusas y Neskas. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos de la banda de música de la corporación municipal y otras actividades, como suelta de vaquillas o campeonato de bolo alavés. Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/8/2025
Celedón volverá a la Torre de San Miguel este lunes. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Zeledonen igoerak San Miguel elizako dorrera amaiera emango die Gasteizko jaiei
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz llegarán a su fin durante la madrugada de este lunes con los actos tradicionales que marcan el cierre de las celebraciones. Así, a la 01:00 horas tendrá lugar la subida de Celedón al campanario de San Miguel, en la plaza de la Virgen Blanca, acompañado por la Banda Municipal de Música. Por su parte, Pirotecnia Valecea será la encargada de lanzar la traca final.

A las 01:15 horas, se realizará la subida nocturna del Blusa y la Neska caídos, en la calle Prado, organizada por la cuadrilla Belakiak. A la misma hora, pero en la calle Mateo Moraza, se hará el homenaje de despedida a Celedón y la procesión de las velas.

Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2026 Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X