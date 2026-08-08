Las tormentas ponen bajo alerta naranja a casi toda Navarra y bajo aviso amarillo al resto de territorio

Las autoridades vascas han emitido varias alertas meteorológicas debido a la previsión de fuertes tormentas y precipitaciones intensas para esta tarde. Prácticamente toda Navarra, salvo la Ribera, estará bajo alerta naranja —riesgo importante— por tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuerte. El resto del territorio (la CAV, la Ribera e Iparralde) permanecerán bajo aviso amarillo —riesgo bajo— por precipitaciones intensas y tormentas.

La alerta naranja, activa desde las 16:00 horas de este sábado hasta medianoche, afectará a la vertiente cantábrica de la Comunidad Foral, centro de Navarra y Pirineos. Además, habrá vigentes otros dos avisos por lluvias (15 l/m² en una hora) y temperaturas extremas (35-37 ºC). En la Ribera se activará otro aviso amarillo por riesgo de tormentas.

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas un aviso amarillo por precipitaciones intensas. Según el pronóstico de Euskalmet, se podrían superar los 15 l/m² en una hora. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de que sean localmente fuertes; tampoco se descarta granizo (2-4 cm) y rachas muy fuertes de viento (80-100 km/h). Además, se ha emitido otro aviso amarillo por calor, aunque solo afectará a la Rioja Alavesa: las máximas alcanzarán los 37 ºC. Hará calor en toda Euskadi aunque no con tanta intensidad como en el sur de Álava. En el interior de Bizkaia y Gipuzkoa las máximas rondarán los 32 ºC y, en la costa, los valores se quedarán en torno a los 27 ºC.

Por último, Meteofrance activará otro aviso amarillo por tormentas en los Pirineos Atlánticos, departamento en el que se sitúa Iparralde.

Ya de cara al domingo, el aviso amarillo por lluvias y tormentas seguirá activo en toda Navarra e Iparralde.

La CHE advierte de posibles crecidas súbitas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este sábado de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos de la CAV y Navarra durante la tarde debido a las lluvias intensas y tormentas previstas.

Así, ha recomendado a la ciudadanía que esté a los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología y el SAIH Ebro, y seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.