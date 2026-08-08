La CE pide a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y verificación tras crisis en Ceuta
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea por la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, ha pedido a Meta (dueña, entre otras, de las redes sociales Facebook e Instagram) y TikTok aumentar la vigilancia y reforzar la verificación de datos en relación con la reciente crisis migratoria en Ceuta.
En un mensaje publicado en redes sociales, la comisaria europea ha concretado que se ha reunido con responsables de dichas plataformas "para tratar la situación en Ceuta". De hecho, se cree que las redes sociales jugaron un papel importante a la hora de animar a miles de jóvenes a tratar de acceder a la ciudad autónoma, y han aparecido nuevos llamamientos para cruzar la frontera el próximo 15 de agosto.
Ante esta situación, la Comisión Europea considera que "las plataformas deben actuar con firmeza para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis" y ha añadido que "es necesario aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los organismos de verificación de datos".
El pasado jueves el gobierno europeo dijo que canales vinculados a Rusia han amplificado la crisis migratoria desde el 30 de julio. No obstante, la portavoz de la Comisión Arianna Podestà insistió en que "muchos de los informes que circulan no están verificados" y que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona, por lo que se mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes.
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