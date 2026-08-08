Ante esta situación, la Comisión Europea considera que "las plataformas deben actuar con firmeza para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis" y ha añadido que "es necesario aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los organismos de verificación de datos".



El pasado jueves el gobierno europeo dijo que canales vinculados a Rusia han amplificado la crisis migratoria desde el 30 de julio. No obstante, la portavoz de la Comisión Arianna Podestà insistió en que "muchos de los informes que circulan no están verificados" y que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona, por lo que se mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes.