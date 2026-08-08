CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA
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La CE pide a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y verificación tras crisis en Ceuta

Bruselas vigila estrechamente las redes sociales de cara al 15 de agosto, fecha que circula en internet como posible nuevo intento de entrada masiva. En este sentido, la comisaria europea se ha reunido con responsables de las plataformas.
CEUTA (ESPAÑA), 07/08/2026.- Grupos de personas migrantes este viernes, en la playa El trampolín de Ceuta al atardecer, donde muchos se quedan a pasar la noche y hoy han sido atendidos por médicos de la Cruz Roja. EFE/ Laura Rincón
Varios migrantes en la playa El Trampolín de Ceuta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Meta eta TikTok plataformei kontrola indartzeko eskatu die Europako Batzordeak, Ceutako krisia tarteko
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Agencias | EITB

Última actualización

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea por la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, ha pedido a Meta (dueña, entre otras, de las redes sociales Facebook e Instagram) y TikTok aumentar la vigilancia y reforzar la verificación de datos en relación con la reciente crisis migratoria en Ceuta.

En un mensaje publicado en redes sociales, la comisaria europea ha concretado que se ha reunido con responsables de dichas plataformas "para tratar la situación en Ceuta". De hecho, se cree que las redes sociales jugaron un papel importante a la hora de animar a miles de jóvenes a tratar de acceder a la ciudad autónoma, y han aparecido nuevos llamamientos para cruzar la frontera el próximo 15 de agosto.

Ante esta situación, la Comisión Europea considera que "las plataformas deben actuar con firmeza para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis" y ha añadido que "es necesario aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los organismos de verificación de datos".

El pasado jueves el gobierno europeo dijo que canales vinculados a Rusia han amplificado la crisis migratoria desde el 30 de julio. No obstante, la portavoz de la Comisión Arianna Podestà insistió en que "muchos de los informes que circulan no están verificados" y que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona, por lo que se mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes. 

Migración Redes Sociales Instagram TikTok Unión Europea Sociedad

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