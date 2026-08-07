Evacúan a un millar de personas en el centro de Baiona por una fuga de gas

El centro de Baiona ha vivido una noche de alerta después de que una fuga importante de gas generara un riesgo elevado de explosión. La situación ha obligado a los servicios de emergencia a desalojar de sus viviendas a alrededor de un millar de personas como medida preventiva.

Los bomberos han establecido un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor de la zona afectada y han procedido al cierre del área mientras trabajaban para controlar la fuga y garantizar la seguridad de los vecinos.

Las personas evacuadas han tenido que permanecer fuera de sus domicilios durante varias horas, hasta que los equipos de emergencia han confirmado que la situación estaba bajo control. No ha sido hasta la una de la madrugada cuando los residentes han podido regresar a sus casas.

Por el momento, no se han comunicado personas heridas ni se han detallado las causas que han provocado la fuga de gas. Los servicios de emergencia continúan trabajando para esclarecer el origen del incidente.