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Fallece una residente y 18 personas resultan heridas en un incendio en una residencia de Pamplona

Medio centenar de pacientes han tenido que ser reubicados para pasar la noche.
PAMPLONA, 19/09/2026.- Una persona ha fallecido y siete han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo a consecuencia de un incendio declarado la noche de este sábado en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes. EFE/Villar López
Imagen de los bomberos trabajando para apagar el fuego en la residencia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil eta 18 zauritu dira Iruñeko egoitza batean izandako sutean

Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 56 años ha fallecido y 18 personas han sido trasladadas al hospital a consecuencia de un incendio declarado a las 20:55 horas de este sábado en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.

Uno de los heridos, un varón de 62 años, se encuentra en la UCI y otras dos personas se encuentran en reanimación estables, según informan fuentes del departamento de Salud, que apuntan que el resto de personas atendidas presentan intoxicaciones por humo de carácter leve.

Seis de las personas que han requerido asistencia médica son trabajadores del centro en el que se ha declarado el fuego. Como medida preventiva y ante la imposibilidad de que los residentes pasen la noche en la residencia, han tenido que ser reubicados alrededor de 50 pacientes.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo. Las causas del incendio no han sido todavía aclaradas.

La clínica psiquiátrica Padre Menni, de las Hermanas Hospitalarias, es un centro de referencia en Navarra en la atención a pacientes con enfermedades mentales.

Pamplona Incendios Sociedad

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