A prisión tras robar en el mismo centro educativo de Barakaldo por cuarta vez en 20 días

La Ertzaintza detuvo la mañana de este viernes a un hombre de 36 años como presunto autor del robo de diverso material electrónico en un centro educativo del municipio de Barakaldo. El juez ha decretado su ingreso en prisión. Se da la circunstancia de que en los últimos 20 días fue detenido cuatro veces en ese mismo centro educativo.



Según ha informado el Departamento de Seguridad, el arrestado aprovechó la nocturnidad para forzar varias puertas de las instalaciones y acceder al interior donde sustrajo material informático utilizado por el personal y alumnado del centro.



Tras las indagaciones realizadas se logró identificar al presunto autor, conocido por los recursos policiales por la multirreincidencia en la comisión de delitos, concretamente 14 detenciones y 36 aperturas de diligencias como investigado por parte de la Ertzaintza. Además, en los últimos 20 días fue detenido cuatro veces en el mismo centro educativo.



En el momento de la detención, el hombre de 36 años portaba varios de los objetos sustraídos en el centro educativo, que fueron restituidos a sus responsables.

El arrestado ha pasado este sábado a disposición judicial y el Juez de Guardia ha decretado su ingreso en prisión.