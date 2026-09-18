"EA Sports FC 27" eleva su edad recomendada a 16 años por las recompensas aleatorias
El cambio responde a las compras dentro del juego que ofrecen recompensas cuyo contenido se desconoce de antemano. Estas "cajas de botín" presentan similitudes con algunas mecánicas del juego de azar y preocupan por su posible impacto en los menores.
EA Sports FC 27, la nueva entrega del videojuego de fútbol de Electronic Arts conocido durante años como ‘FIFA’, ha llegado con un cambio relevante en su clasificación por edades. El juego pasa a tener una edad recomendada de 16 años, debido a la presencia de compras dentro del juego que pueden ofrecer recompensas aleatorias.
La modificación pone el foco en una mecánica cada vez más habitual en algunos videojuegos: pagar por la posibilidad de obtener una recompensa cuyo contenido no se conoce de antemano. El pago puede hacerse directamente con dinero real o mediante una moneda virtual adquirida previamente.
Entre el videojuego, el dinero y el azar
Es precisamente esta mecánica la que ha abierto el debate sobre las llamadas "cajas de botín" o loot boxes. El jugador paga y recibe una recompensa, pero no sabe previamente qué le va a tocar. Puede obtener un contenido que le interese o uno de menor valor dentro del propio juego.
Esto no convierte a EA Sports FC 27 en un videojuego de apuestas. La cuestión está en que este sistema de recompensas comparte con determinados juegos de azar un elemento fundamental: se paga por una posibilidad y el resultado depende del azar.
Julen Linazasoro, creador y coordinador de Macsonrisas, lleva más de diez años trabajando con jóvenes en el uso responsable de la tecnología. En declaraciones recogidas por Radio Euskadi, ha advertido de que estas mecánicas pueden favorecer tendencias y comportamientos problemáticos entre los menores.
La preocupación está, por tanto, en la frontera entre la monetización de un videojuego y el uso de mecanismos basados en el azar. Las compañías obtienen ingresos adicionales mediante estas compras, mientras que el jugador tiene nuevos incentivos para seguir dentro del juego y realizar más compras.
Más de 560 millones de euros en España
La dimensión económica de este fenómeno también es relevante. Según los datos citados en la entrevista, el año pasado se gastaron en España más de 560 millones de euros en este tipo de contenidos sorpresa.
Para las empresas, las compras dentro del juego permiten generar ingresos más allá de la venta inicial del videojuego. Para los jugadores, en cambio, el sistema implica pagar por una recompensa que no está garantizada y cuyo contenido se desconoce previamente.
PEGI 16 no significa que esté prohibido para menores
La clasificación PEGI 16 es una recomendación de edad, no una prohibición legal. Que EA Sports FC 27 tenga esta clasificación no significa que esté prohibido venderlo o que un menor de 16 años no pueda utilizarlo.
El sistema PEGI sirve para informar a las familias y a los consumidores sobre la edad recomendada para cada videojuego y sobre determinados contenidos o mecánicas que pueden encontrarse en él.
Las novedades del nuevo FC 27
Más allá de esta modificación, EA Sports FC 27 incorpora las novedades habituales de la nueva entrega anual de la saga. Una de las principales es ‘The Grounds’, un mundo abierto en el que los jugadores podrán crear una historia con su personaje y combinar el fútbol callejero con una ciudad interactiva.
La nueva entrega también introduce cambios en la jugabilidad, el modo carrera y el mercado de fichajes, que contará con funciones basadas en inteligencia artificial. EA Sports FC 27 llegará el día 25 a distintas plataformas.