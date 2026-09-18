Julen Linazasoro, creador y coordinador de Macsonrisas, lleva más de diez años trabajando con jóvenes en el uso responsable de la tecnología. En declaraciones recogidas por Radio Euskadi, ha advertido de que estas mecánicas pueden favorecer tendencias y comportamientos problemáticos entre los menores.

La preocupación está, por tanto, en la frontera entre la monetización de un videojuego y el uso de mecanismos basados en el azar. Las compañías obtienen ingresos adicionales mediante estas compras, mientras que el jugador tiene nuevos incentivos para seguir dentro del juego y realizar más compras.

Más de 560 millones de euros en España

La dimensión económica de este fenómeno también es relevante. Según los datos citados en la entrevista, el año pasado se gastaron en España más de 560 millones de euros en este tipo de contenidos sorpresa.

Para las empresas, las compras dentro del juego permiten generar ingresos más allá de la venta inicial del videojuego. Para los jugadores, en cambio, el sistema implica pagar por una recompensa que no está garantizada y cuyo contenido se desconoce previamente.

PEGI 16 no significa que esté prohibido para menores

La clasificación PEGI 16 es una recomendación de edad, no una prohibición legal. Que EA Sports FC 27 tenga esta clasificación no significa que esté prohibido venderlo o que un menor de 16 años no pueda utilizarlo.

El sistema PEGI sirve para informar a las familias y a los consumidores sobre la edad recomendada para cada videojuego y sobre determinados contenidos o mecánicas que pueden encontrarse en él.

Las novedades del nuevo FC 27

Más allá de esta modificación, EA Sports FC 27 incorpora las novedades habituales de la nueva entrega anual de la saga. Una de las principales es ‘The Grounds’, un mundo abierto en el que los jugadores podrán crear una historia con su personaje y combinar el fútbol callejero con una ciudad interactiva.

La nueva entrega también introduce cambios en la jugabilidad, el modo carrera y el mercado de fichajes, que contará con funciones basadas en inteligencia artificial. EA Sports FC 27 llegará el día 25 a distintas plataformas.