"Naza", la película que incomoda a Israel, llega al Zinemaldia

El documental NAZA, que ha provocado una fuerte polémica política en Israel tras su estreno en Venecia, llega al Zinemaldia dentro de la sección Perlak. La primera proyección será el miércoles 23 de septiembre, a las 17:15 horas, en el Teatro Principal. El jueves 24, a las 23:00 horas, podrá verse en el Victoria Eugenia, en un pase con presencia del equipo de la película. Habrá además dos sesiones más el viernes 25 y el sábado 26, ambas a las 12:00 horas en los cines Príncipe.

La cinta, de 80 minutos y rodada en las azoteas de Tel Aviv, está dirigida por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, autores también de No Other Land. El filme recoge los testimonios de 24 soldados y oficiales de inteligencia y aborda el uso de sistemas de inteligencia y vigilancia en las operaciones militares israelíes en Gaza.

Premio en Venecia y una larga ovación

NAZA llega a Donostia después de recibir el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia, donde se estrenó el 10 de septiembre dentro de la competición oficial.

La proyección estuvo acompañada de una ovación de más de 20 minutos, en uno de los momentos más comentados de la Mostra. Tras el estreno, la película y sus directores se convirtieron también en objeto de críticas y amenazas en Israel.