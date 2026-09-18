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Al menos 4 kilómetros de retenciones en la N-1, en Tolosa, sentido Madrid

Un accidente múltiple ha causado que el tráfico sea especialmente denso en este punto de la red vial en Gipuzkoa.
Euskaraz irakurri: Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan, Madrilerako noranzkoan

EITB

Última actualización

Una colisión múltiple ocurrida a primera hora de este viernes en la N-1 está generando complicaciones en la circulación. El incidente se ha producido en el punto kilométrico 436, en sentido Madrid, a la altura del término municipal de Tolosa.

A las 08:15 horas, las retenciones superaban ya los cuatro kilómetros.

Accidentes de Tráfico Tráfico Gipuzkoa Tolosa Sociedad

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