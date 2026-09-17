Detenido en Bilbao por suplantar la identidad de un joven para registrar vehículos y cometer delitos

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre de 26 años, y ha abierto diligencias como investigadas a otras seis personas, como supuestos integrantes de un entramado creado para registrar vehículos a nombre de un joven, usurpando su identidad, con el objetivo de mantener ocultos a los verdaderos usuarios de los mismos. Estos coches eran utilizados para llevar a cabo actividades delictivas, cometiendo además con ellos múltiples infracciones que se atribuían a la víctima.

A comienzos de este año la Ertzaintza puso en marcha una investigación tras serle remitido un oficio de un juzgado de Bilbao en el que se instaba a investigar una denuncia que habían recibido. La víctima, un joven de 21 años, señalaba estar recibiendo multas de tráfico, pese a carecer de carnet de conducir, de diferentes vehículos con los que no tenía relación alguna.

Las indagaciones realizadas llevaron a la confirmación de que el denunciante estaba relacionado con al menos de una decena de vehículos, en algunos de los cuales constaba como titular y en otros casos porque se le había atribuido el uso de los mismos como conductor en sanciones y accidentes de circulación.

Las gestiones realizadas posibilitaron la identificación de un hombre que realizaba compra-ventas de vehículos y que en vez de asumir para si la titularidad de los mismos la estaba trasladando a la víctima. Posteriormente, estos coches se empleaban en diferentes hechos delictivos (robos, impagos en gasolineras…), estando implicados también en accidentes de circulación y habiéndose cometido con ellos alrededor de un centenar de infracciones de tráfico en las que se atribuía a la víctima la responsabilidad. Según se pudo observar la documentación falsificada utilizada habría sido tramitada en dos gestorías diferentes de Bizkaia.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes Al arrestado, que también presenta antecedentes policiales contando con una detención anterior, será puesto a disposición judicial.