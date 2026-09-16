¿Cuántas horas pasan niños y adolescentes delante de las pantallas?

Niños y adolescentes dedican más de tres horas al día al uso de pantallas, según un estudio de Gasol Foundation, que advierte del efecto negativo de este hábito en el sueño, la actividad física y el bienestar emocional de los menores.



Así se desprende del informe "Pantallas, infancia y adolescencia: situación actual y retos "realizado en el estado español, que analiza los datos de las ediciones del estudio "Pasos" correspondiente a los periodos 2019-2020 y 2022-2023.

La muestra total está compuesta por 6170 participantes, un 56,2 % de ellos menores de 13 años y el 43,8 % restante adolescentes de hasta 16 años.



En conjunto, siete de cada diez niños y adolescentes superan el máximo recomendado de 120 minutos diarios de uso de pantallas, con una media de 215,5 minutos diarios durante toda la semana, 187 minutos entre semana y 287 minutos durante el fin de semana, sin diferenciar entre uso recreativo y educativo.



"El uso de las pantallas en los estilos de vida de la infancia y la adolescencia tiene un peso creciente. No como un resultado aislado, sino como un factor transversal que puede afectar al sueño, a la actividad física, a la alimentación o al bienestar emocional", ha explicado durante la presentación del informe el exjugador de baloncesto Pau Gasol, presidente de Gasol Foundation.





Más uso en adolescentes y entornos vulnerables

La población adolescente presenta un mayor tiempo de uso de pantallas, con una media de 284,8 minutos diarios, un tiempo que aumenta a medida que avanza el curso académico, con los valores más altos en el último curso de Secundaria, donde se alcanza una media de 296 minutos diarios.



En cuanto al nivel socioeconómico familiar, los valores más elevados se registran en entornos con una menor renta media por persona y en familias cuyos padres no tienen estudios universitarios o no trabajan.



Por género, los chicos presentan un mayor uso de pantallas y una mayor proporción de población que supera los 120 minutos diarios.





Distracciones y menor rendimiento académico

El 29 % de los estudiantes encuestados en dicho informe declara "distracciones frecuentes asociadas al uso de pantallas".



Esas distracciones, han explicado, se asocian a una disminución del rendimiento académico.



