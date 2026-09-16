Detenidas dos personas por "alojar" en condiciones inhumanas y a precios abusivos a migrantes en Ceuta

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a dos personas que formaban parte de una organización que habría obtenido importantes beneficios económicos aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de personas migrantes recién llegadas a la ciudad a quienes llegaron a cobrar 900 euros al mes por dormir en un garaje.



Según ha informado la Policía en un comunicado, esta misma organización ofrecía a los migrantes la posibilidad de ser trasladados a la península de forma irregular a cambio de unos 6000 euros.



Las pesquisas se iniciaron ante la presencia reiterada de migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario, una situación que generó alerta entre los vecinos, que advirtieron de que pernoctaban en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos.



Según las declaraciones recabadas durante la investigación, ofrecían a los migrantes por cantidades próximas a los 30 euros al día plazas de garaje, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas para dormir.



En algunos momentos, llegaron a coincidir hasta 20 personas en el mismo aparcamiento, según la Policía.



También cobraban entre cinco y diez euros por realizar una carga completa de los teléfonos móviles.



Los testimonios recogidos apuntaban a la existencia de amenazas de muerte y coacciones dirigidas contra las víctimas con el objetivo de imponer la ley del silencio y evitar que pudieran declarar contra los responsables de la organización.

