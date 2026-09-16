El nuevo plan de rehabilitación del Casco Medieval de Vitoria permitirá la instalación de hasta 35 hoteles
El nuevo 'Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval' (PERI) del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz permitirá la instalación de hasta 35 hoteles en edificios completos, mantendrá la licencia a los bares que se muden a otros locales por falta de espacio y problemas de insonorización y autorizará las viviendas-taller en lonjas a pie de calle.
Estas son las principales novedades que recoge el futuro documento urbanístico, tras el pacto alcanzado entre el Gobierno municipal (PSE-PNV) con el PP, que garantiza los votos necesarios para la aprobación definitiva del PERI del Casco Viejo "antes de finalizar este año".
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Borja Rodríguez, y el portavoz municipal del PP, Iñaki García Calvo, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para explicar los pormenores del acuerdo, tras la resolución de las 22 alegaciones presentadas al proyecto inicial, de las cuales se han aceptado total o parcialmente un total de 13, entre ellas, todas las presentadas por el PP.
De entre las principales novedades, destaca un cambio en la regulación de la implantación de nuevos hoteles en el Casco Medieval. Del planteamiento inicial que limitaba a un hotel por manzana, el documento final introduce un nuevo criterio basado en cupos por zonas. De esta forma, el barrio se divide en tres sectores, norte, centro y sur.
¿Se podrán sumar nuevos pisos turísticos?
El nuevo sistema fija un límite máximo de 35 nuevos alojamientos hoteleros en edificios completos para el Casco Medieval. Este es el número máximo que se podría sumar a los ya existentes, sin contabilizar los servicios de pensiones, hostales y albergues. Respecto a los pisos turísticos, la almendra medieval no puede sumar viviendas nuevas al estar declarada como zona tensionada.
En cuanto a los nuevos hoteles, establece una horquilla de máximos y mínimos para cada uno de los tres sectores. García Calvo ha destacado que, con esta distribución sectorizada, se "busca proteger la capacidad residencial del Casco Medieval, al mismo tiempo que se pretende dar más flexibilidad, mejorar la actividad económica y favorecer la dinamización de este lugar emblemático de la ciudad".
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