El nuevo plan de rehabilitación del Casco Medieval de Vitoria permitirá la instalación de hasta 35 hoteles

El nuevo sistema fija un límite máximo de 35 nuevos alojamientos hoteleros en edificios completos para el Casco Medieval. Este es el número máximo que se podría sumar a los ya existentes, sin contabilizar los servicios de pensiones, hostales y albergues. Respecto a los pisos turísticos, la almendra medieval no puede sumar viviendas nuevas al estar declarada como zona tensionada.

En cuanto a los nuevos hoteles, establece una horquilla de máximos y mínimos para cada uno de los tres sectores. García Calvo ha destacado que, con esta distribución sectorizada, se "busca proteger la capacidad residencial del Casco Medieval, al mismo tiempo que se pretende dar más flexibilidad, mejorar la actividad económica y favorecer la dinamización de este lugar emblemático de la ciudad".

