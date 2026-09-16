POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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El Gobierno Vasco inicia el expediente para reconocer el euskera como Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial

Con esa iniciativa, pretende dar al euskera “un mayor prestigio y un reconocimiento jurídico y administrativo más sólido”.
Movilización por el euskera. Foto: EFE
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EITB

Última actualización

El Departamento de Cultura y Política Lingüística abre el procedimiento para declarar el euskera Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial, una figura que busca reconocer su papel en la creación, transmisión y recreación de la cultura vasca. La resolución que da comienzo al procedimiento se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del País Vasco.

La iniciativa pretende reconocer el papel del euskera «en la creación, transmisión y recreación de la cultura vasca», más allá de su función como lengua de comunicación. Según el Departamento de Cultura y Política Lingüística, a través del idioma se han transmitido de generación en generación “la memoria, los conocimientos, las costumbres y las formas de entender el mundo”.

El reconocimiento abarcaría manifestaciones culturales estrechamente vinculadas al euskera, como el bertsolarismo, la toponimia, las canciones, los refranes y los relatos populares, además de expresiones relacionadas con las fiestas, la gastronomía, la música, la danza y los conocimientos asociados al territorio.

El Gobierno Vasco defiende así que “el euskera no es únicamente una herramienta de comunicación”, sino también “una expresión de una cultura y un vehículo para su transmisión”.

El Ejecutivo vasco enmarca esta iniciativa en una concepción del patrimonio cultural como una realidad viva. En este sentido, señala que el patrimonio “no consiste en conservar el pasado tal y como es”, sino en “dar futuro al pasado”, mediante su renovación y transmisión a las siguientes generaciones.

 

Otorgar al euskera "un mayor prestigio y un reconocimiento jurídico y administrativo más sólido"

En el caso del patrimonio cultural inmaterial, la comunidad ocupa un papel central. La denominada “comunidad portante” es la que conoce, utiliza y transmite el euskera y la cultura que este vehicula, mientras que la “comunidad vibrante o viva” es la que vive, siente y recibe ese patrimonio. Según la nota del Gobierno Vasco, es “en la transmisión entre ambas comunidades donde el patrimonio se mantiene vivo”.

El procedimiento se sustenta jurídicamente en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. Dentro de esta misma categoría se encuentra el bertsolarismo, que en 2024 se convirtió en el primer elemento del patrimonio cultural de Euskadi declarado Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial.

Tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, se abrirá un periodo de 20 días de información pública y audiencia. Una vez finalizado, el expediente continuará su tramitación y, en su caso, la declaración definitiva del euskera como Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial deberá ser aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno. Según el Gobierno Vasco, esta declaración permitiría otorgar al euskera “un mayor prestigio y un reconocimiento jurídico y administrativo más sólido”.

Euskera Gobierno Vasco Sociedad

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