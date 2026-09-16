El Gobierno Vasco inicia el expediente para reconocer el euskera como Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial

El Departamento de Cultura y Política Lingüística abre el procedimiento para declarar el euskera Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial, una figura que busca reconocer su papel en la creación, transmisión y recreación de la cultura vasca. La resolución que da comienzo al procedimiento se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del País Vasco.

La iniciativa pretende reconocer el papel del euskera «en la creación, transmisión y recreación de la cultura vasca», más allá de su función como lengua de comunicación. Según el Departamento de Cultura y Política Lingüística, a través del idioma se han transmitido de generación en generación “la memoria, los conocimientos, las costumbres y las formas de entender el mundo”.

El reconocimiento abarcaría manifestaciones culturales estrechamente vinculadas al euskera, como el bertsolarismo, la toponimia, las canciones, los refranes y los relatos populares, además de expresiones relacionadas con las fiestas, la gastronomía, la música, la danza y los conocimientos asociados al territorio.

El Gobierno Vasco defiende así que “el euskera no es únicamente una herramienta de comunicación”, sino también “una expresión de una cultura y un vehículo para su transmisión”.

El Ejecutivo vasco enmarca esta iniciativa en una concepción del patrimonio cultural como una realidad viva. En este sentido, señala que el patrimonio “no consiste en conservar el pasado tal y como es”, sino en “dar futuro al pasado”, mediante su renovación y transmisión a las siguientes generaciones.