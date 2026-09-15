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Ingresa en prisión el hombre detenido en Getxo por perseguir a un grupo de jóvenes con una motosierra

Los hechos de los que se le acusa ocurrieron en la madrugada del 12 de septiembre cuando un varón, con antecedentes policiales y multirreincidente, comenzó a perseguir con una motosierra en funcionamiento a varias personas en el barrio de Algorta.
GETXO (BIZKAIA), 26/05/2024.- Miembros de la policía local de Getxo (Bizkaia) inspeccionan este domingo el lugar donde un joven de 23 años fue apuñalado anoche en una pelea, tras la cual fue trasladado al hospital de Cruces (Barakaldo), donde falleció. EFE/ Miguel Toña
Miembros de la policía local de Getxo en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espetxera eraman dute motozerra batekin hainbat gazteren atzetik ibili zen gizona

Agencias | EITB

Última actualización

El hombre detenido este pasado sábado en la localidad vizcaína de Getxo por amenazar a un grupo de jóvenes con una motosierra ha sido trasladado a un centro penitenciario después de que el juez de guardia haya ordenado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos de los que se le acusa ocurrieron en la madrugada del 12 de septiembre cuando un varón, con antecedentes policiales y multirreincidente, comenzó a perseguir con una motosierra en funcionamiento a varias personas en el barrio de Algorta.

Los hechos se habrían iniciado tras una discusión entre el detenido y varias de las personas implicadas. Posteriormente, el varón apareció con una motosierra arrancada e inició la persecución del grupo.

En un momento determinado, la motosierra dejó de funcionar y varias de las personas perseguidas se abalanzaron sobre el individuo. Durante el forcejeo, el varón sufrió una lesión. La motosierra fue posteriormente localizada por los agentes de la Policía Local en las inmediaciones del lugar y detuvieron al agresor, vecino del municipio. Al menos otras dos personas presentaban lesiones de carácter leve y fueron atendidas en el propio lugar por los servicios sanitarios.

Según ha informado el Ayuntamiento, el Juzgado de Guardia de Getxo ordenó este pasado lunes el ingreso en prisión del arrestado, tras prestar declaración. El detenido fue puesto este pasado lunes a disposición de la autoridad judicial, tras recuperarse de las lesiones que presentaba y que ocasionaron su hospitalización en Cruces.

Detenido un hombre por perseguir a varias personas con una motosierra en funcionamiento en Getxo
Getxo Bizkaia Delitos Sociedad

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