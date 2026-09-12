Detenido un hombre por perseguir a varias personas con una motosierra en funcionamiento en Getxo

La Policía Municipal de Getxo ha detenido este sábado de madrugada a un hombre que perseguía a un grupo de personas con una motosierra en funcionamiento en Algorta (Getxo), provocando una "situación de grave riesgo", según han informado los agentes.

Según las primeras informaciones, los hechos se habrían iniciado tras una posible discusión entre el detenido y varias de las personas implicadas. Posteriormente, el varón habría aparecido con una motosierra arrancada y habría iniciado la persecución del grupo.

En un momento determinado, la motosierra habría dejado de funcionar y varias de las personas perseguidas se habrían abalanzado sobre el individuo. Durante el forcejeo, el varón ha sufrido una lesión por arma blanca, que posteriormente ha sido localizada por los agentes en las inmediaciones del lugar.

Además, otras dos personas han sufrido lesiones de carácter leve y han tenido que ser atendidas en el propio lugar por los servicios sanitarios.

Alrededor de las 5:00 horas, la Policía Municipal ha arrestado al hombre, vecino de Getxo, con antecedentes policiales y multirreincidente. El detenido ha tenido que ser evacuado al Hospital Universitario Cruces.

La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad de cada una de las personas implicadas.