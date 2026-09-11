Ingresa en prisión el presunto autor del crimen del hombre descuartizado hallado en el embalse de Yesa

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Foral, detuvo el pasado martes a un hombre como principal sospechoso del asesinato otro varón, cuyos restos fueron encontrados el pasado 4 agosto en el pantano de Yesa, entre las provincias de Navarra y Zaragoza. El juez ha levantado el secreto de las actuaciones y se ha dado a conocer la cronología de los hechos.

Desde el hallazgo, la Guardia Civil puso en marcha un operativo de búsqueda con apoyo de especialistas como el Servicio GEAS, Cinológico y Equipo de Drones.

Aunque la base de datos de personas desaparecidas no arrojó ninguna coincidencia, la proximidad del embalse con Francia y un tatuaje de la Legión francesa en el antebrazo del fallecido hicieron sospechar que podía tratarse de un ciudadano francés.

El 7 de agosto, la Policía Municipal de Beriáin localizó el perro de la víctima en la balsa de Morea y, gracias al microchip, contactó con su expareja, que denunció su desaparición al día siguiente.

El registro del domicilio de la víctima, en Pamplona, permitió recabar diversas evidencias y, finalmente, el pasado 8 de septiembre, el supuesto autor fue detenido en Pamplona cuando salía de su domicilio para pasear a sus perros.

Por su parte, el juez titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia Plaza No 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), que ha dirigido la investigación, recibió el detenido este pasado jueves, y decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

¿Cuáles son los puntos clave de la investigación?

La víctima y el supuesto autor compartían vivienda en el barrio pamplonés de La Milagrosa, donde este último alquilaba una habitación al fallecido. Ambos habían protagonizado denuncias cruzadas por problemas de convivencia. En la vivienda vivían también cinco perros: cuatro del supuesto autor y uno de la víctima.

En el registro de la vivienda, los investigadores encontraron evidentes signos de una limpieza reciente, especialmente en el baño, así como varios botes de lejía aparentemente utilizados y cámaras de seguridad que habían sido desconectadas de forma abrupta.

Asimismo, localizaron pequeñas gotas de sangre en lugares poco habituales, cuyas muestras fueron remitidas al Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil. El análisis determinó que correspondían al mismo perfil genético de los restos hallados en Yesa.

¿Qué movimientos previos hizo el presunto asesino?

El estudio de las cámaras y otras evidencias, junto con la data de muerte establecida por los forenses —unas 72 horas antes del hallazgo—, permitió determinar que la víctima salió a pasear a su perro la tarde del sábado 1 de agosto y que no volvió a abandonar el domicilio por su propio pie.

Asimismo, se constató que, desde el día siguiente, 2 de agosto, el supuesto autor estuvo en las inmediaciones del embalse y que previamente había trasladado varios bultos desde su vivienda de Pamplona hasta su vehículo, estacionado en la calle. Por este motivo, los especialistas también recogieron muestras del vehículo para su análisis.

Las pesquisas permitieron además detectar la compra, días antes del crimen, de una sierra de sable en un supermercado próximo al domicilio. Los forenses determinaron que las características de los cortes practicados en los restos podrían ser compatibles con una herramienta de este tipo, aunque la sierra no ha sido localizada.

Finalmente, el análisis del teléfono del supuesto autor reveló búsquedas relacionadas con el seccionamiento de carne mediante herramientas cortantes, el estrangulamiento con bridas y el crimen de Tailandia protagonizado por Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Días antes del crimen investigado, además, una cadena de televisión había emitido un documental sobre este último caso.