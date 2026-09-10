Bizkaia declara de nuevo la situación de excepcionalidad en su red de acogida de menores migrantes no acompañados

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este jueves, en el Consejo de Gobierno, la declaración de una nueva situación de excepcionalidad en la red de acogida de menores migrantes no acompañados.

La medida permitirá habilitar de forma temporal recursos residenciales con el objetivo de garantizar la atención de las personas menores que llegan al territorio y descongestionar la red ya existente.

Esta declaración ha sido realizada al amparo de la Disposición Adicional Primera del Decreto 131/2008, de 8 de julio, que regula los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social.

Tal y como ha dado a conocer la Diputación a través de una nota, "la decisión responde a la actual situación de ocupación de la red". A fecha de 8 de septiembre, los 17 recursos de acogida de Bizkaia "atienden a 594 menores migrantes no acompañados, frente a las 406 plazas ordinarias de la red". Esta situación está provocando nuevamente una sobreocupación generalizada de los recursos residenciales.

Según ha explicado la Diputación, la anterior declaración de excepcionalidad, aprobada en noviembre de 2024, permitió durante su vigencia adoptar medidas extraordinarias para adaptar la capacidad de acogida a la evolución de las necesidades. Esto permitió reducir progresivamente la sobreocupación y aproximar los niveles de ocupación a la capacidad prevista, evitando que ningún niño o niña migrante no acompañado/a quedara en situación de calle en Bizkaia.