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Será noticia: Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 40 aniversario del asesinato de Yoyes y movilizaciones del personal médico

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Dolores González Katarain 'Yoyes'
Este jueves se cumplen 40 años del asesinato de Yoyes.

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 10 de septiembre de 2026:

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: los datos de EITB Data muestran que la mortalidad por suicidio afecta principalmente a los hombres de la tercera edad en Hegoalde, mientras que los pensamientos suicidas están más presentes en las mujeres más jóvenes.

- 40 aniversario del asesinato de Yoyes: se cumplen 40 años del asesinato de la exdirigente de ETA Yoyes, cometido por la propia organización el 10 de septiembre de 1986. A lo largo del día se conocerán los actos previstos en su memoria.

- Movilizaciones del personal médico: la mayoría sindical de Osakidetza anunciará su calendario de movilizaciones para los próximos meses, dentro de su campaña para reclamar mejoras laborales para todos los colectivos que integran el Servicio Vasco de Salud.

Osakidetza EITB Data Sociedad

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