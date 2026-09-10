Varios kilómetros de retenciones en la AP-8 hacia Irun por un accidente antes del túnel de Malmasin
Un accidente entre dos vehículos ocurrido justo antes del túnel de Malmasin, en el kilómetro 114 de la AP-8, en sentido Irun, ha provocado varios kilómetros de retenciones.
Las retenciones ahan alcanzado varios kilómetros en la AP-8 en dirección a Irun debido a un accidente entre dos vehículos ocurrido justo antes del túnel de Malmasin, a la altura del kilómetro 114. Uno de los carriles ha permanecido cortado.
El siniestro ha provocado importantes problemas de circulación en este tramo de la autopista, en sentido Irun.
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