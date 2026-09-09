El alavés Unai Lekuona se lleva la txapela en el LIII concurso de queso Idiazabal de Ordizia
El pastor Unai Lekuona, de la localidad alavesa de Araia, se ha impuesto en el LIII Concurso de Queso Idiazabal de Ordizia, y el restaurante El Vaskito ha padado 5400 euros por medio queso. En total han participado 49 quesos procedentes de los distintos territorios históricos: 20 de Gipuzkoa, 16 de Navarra, 9 de Álava y 4 de Bizkaia.
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Un lotero de Llodio tira por error a la basura 6000 décimos de lotería valorados en 40 000 euros
Carlos, lotero de Laudio, tiró a la basura 6000 décimos de lotería por valor de 40 000 euros. Entre los cartones que echó al contenedor se habían quedado enganchados 500 décimos de la lotería de Navidad, valorados en 10 000 euros, y otros 5000 del sorteo de la semana, por un importe de 30 000 euros. Pidió ayuda a los bomberos y tras horas de trabajo y angustia, los décimos pudieron ser rescatados. Apunten bien este número: el 55626. Ya se ha ganado fama de ser uno de los más afortunados de la lotería de Navidad.
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A primera hora de este miércoles ha habido retenciones en la bajada de Santo Domingo, en la Bi-30 en Sondika y en el Txorierri. En estos dos puntos ha llegado incluso a haber un carril cortado que ha dificultado el tráfico.
Será noticia: EITB Data sobre salud mental, ronda de reuniones del lehendakari y resultados Informe PISA
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Las consultas de psiquiatría se duplican en cinco años
Euskadi pasó de 58 100 pacientes en consultas de psiquiatría en 2019, a 109 400 en 2024, prácticamente el doble. Al mismo tiempo, las bajas laborales relacionadas con la salud mental no dejan de crecer y entre los jóvenes de 16 a 25 años se han multiplicado por seis desde 2016.
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El malestar psicológico no se manifiesta por igual en todos los sectores de la sociedad. Además de afectar más a las mujeres, la edad es un factor importante: el 28.5 % de la población mayor de 75 años sufre los síntomas, pero son los más jóvenes (15-24 años) los que más han sufrido el deterioro de su salud mental tras la pandemia.
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En los últimos tiempos ha crecido la parte de la población vasca que declara sufrir algún malestar psicológico y necesitar ayuda, pasando de ser un 13 % en 2018 a un 22,4 % en 2023. Antes se escondían estas afecciones, ahora se empiezan a reconocer públicamente y se busca solución.
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¿Cómo se sitúan Euskadi y Navarra frente al resto del mundo en el informe PISA?
El último informe, publicado este martes por la OCDE, ha puesto de manifiesto el retroceso generalizado tanto en el conjunto del Estado español como en Hegoalde.