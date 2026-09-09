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El alavés Unai Lekuona se lleva la txapela en el LIII concurso de queso Idiazabal de Ordizia

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18:00 - 20:00
El pastor Unai Lekuona
Euskaraz irakurri: Unai Lekuona arabarrak jantzi du txapela Ordiziako LIII. Idiazabal gazta lehiaketan

EITB

Última actualización

El pastor Unai Lekuona, de la localidad alavesa de Araia, se ha impuesto en el LIII Concurso de Queso Idiazabal de Ordizia, y el restaurante El Vaskito ha padado 5400 euros por medio queso. En total han participado 49 quesos procedentes de los distintos territorios históricos: 20 de Gipuzkoa, 16 de Navarra, 9 de Álava y 4 de Bizkaia. 

 

Ordizia Gipuzkoa Sociedad

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