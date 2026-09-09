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Un lotero de Llodio tira por error a la basura 6000 décimos de lotería valorados en 40 000 euros

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18:00 - 20:00
Carlos Resa, de La casa de Resa en Llodio
Euskaraz irakurri: Laudioko loteria-saltzaile batek dezimotan 40.000 euro bota zituen zakarrontzira, nahi gabe

EITB

Última actualización

Carlos, lotero de Laudio, tiró a la basura 6000 décimos de lotería por valor de 40 000 euros. Entre los cartones que echó al contenedor se habían quedado enganchados 500 décimos de la lotería de Navidad, valorados en 10 000 euros, y otros 5000 del sorteo de la semana, por un importe de 30 000 euros. Pidió ayuda a los bomberos y tras horas de trabajo y angustia, los décimos pudieron ser rescatados. Apunten bien este número: el 55626. Ya se ha ganado fama de ser uno de los más afortunados de la lotería de Navidad.

Lotería Lotería de Navidad Llodio Araba-Álava Sociedad

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