Un incendio forestal se ha declarado esta tarde en Idiazabal (Gipuzkoa), en la zona de los montes Atxurbi y Txara.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el fuego se ha originado sobre las 15:30 horas. Como medida preventiva, se ha ordenado evacuar a los animales que se encontraban en la zona y se ha cortado la salida de la N-1 hacia Urtsuaran. El fuego afecta a una zona de monte bajo con pinos y otras especies forestales en la que no hay caseríos ni áreas residenciales.

Varias dotaciones de bomberos trabajan en estos momentos en las labores de extinción, y sobre las 19.00 horas el fuego ha podido ser perimetrado, como consecuencia de que el viento ha amainado.