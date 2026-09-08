Bomberos de tres parques de Gipuzkoa trabajan en un incendio forestal en Idiazabal
El incendio se ha originado sobre las 15:30 horas en la zona de los montes Atxurbi y Txara, en Idiazabal. La Ertzaintza ha informado de que, como medida preventiva, ha cortado la salida de la N-1 hacia Urtsuaran.
Un incendio forestal se ha declarado esta tarde en Idiazabal (Gipuzkoa), en la zona de los montes Atxurbi y Txara.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el fuego se ha originado sobre las 15:30 horas. Como medida preventiva, se ha ordenado evacuar a los animales que se encontraban en la zona y se ha cortado la salida de la N-1 hacia Urtsuaran. El fuego afecta a una zona de monte bajo con pinos y otras especies forestales en la que no hay caseríos ni áreas residenciales.
Varias dotaciones de bomberos trabajan en estos momentos en las labores de extinción, y sobre las 19.00 horas el fuego ha podido ser perimetrado, como consecuencia de que el viento ha amainado.
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