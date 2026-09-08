Euskadi vuelve a caer sobre todo en ciencias y lectura, mientras Navarra logra superar la media solo en matemáticas
El informe PISA muestra una caída general del alumnado de Euskadi en ciencia, matemáticas y lectura, situándose a la cola del Estado y lejos de Europa. Por su parte, Navarra también experimenta un descenso en las tres disciplinas, aunque logra amortiguar la bajada y se mantiene por encima de la media estatal en matemáticas.
El informe PISA, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de 15-16 años de 80 países, ha puesto de manifiesto que Euskadi una tasa baja de repetidores (14,1 % frente al 22 % de la media estatal). No obstante, el informe PISA ha evidenciado también que el alumnado de Euskadi vuelve a bajar en su competencia en ciencia, matemáticas y lectura, y se sitúa casi a la cola del Estado y muy por detrás de la media de Europa.
Datos del informe PISA en Euskadi
El último informe PISA ha manifestado una caída de los resultados en Euskadi en matemáticas (con 482 puntos), ciencias (480 puntos) y lectura (466 puntos).
En esta ocasión, en los datos respecto a las evaluaciones en 2025 destacan los malos datos en Euskadi en ciencia y lectura.
Los estudiantes vascos obtuvieron 459 puntos en competencia científica, por detrás de los 477 puntos de media de España, de los 481 de Europa y de los 482 del promedio de países de la OCDE.
Euskadi solo supera a Ceuta y Melilla respecto al porcentaje de alumnado en los niveles altos de rendimiento en ciencias y, así está a la cola de las Comunidades Autónomas y también muy por debajo del Promedio OCDE y del total UE.
También en los resultados sobre lectura, los vascos, con 419 puntos, solo superan a Ceuta y Melilla. La media del conjunto de España está en 451 puntos, el total de la UE en 459 puntos y el promedio de la OCDE en 461 puntos. El informe destaca que esta competencia “desciende de forma ininterrumpida” en España.
Respecto a los resultados en matemáticas, los alumnos vascos están ligeramente por encima de la media en España, con 460 puntos, frente a los 457 puntos de la media estatal, mientras la UE obtuvo una media de 463, la misma puntuación del promedio de la OCDE.
Datos del informe PISA en Navarra
Por su parte, Navarra destaca en el informe por un perfil muy sólido que combina un contexto socioeconómico favorable, con un ISEC de 0,15, y un destacado clima escolar, reflejado en un sentido de pertenencia de 0,38 y una perseverancia de 0,09 que superan las medias de la UE y de la OCDE. En el plano de la equidad, la Comunidad Foral registra una tasa de repetición del 15,3 %, un dato notablemente inferior al 22,0 % del conjunto de España.
No obstante, el aspecto más sobresaliente de Navarra es su rendimiento académico, ya que supera con holgura los promedios estatales, europeos y de la OCDE en todas las competencias evaluadas, alcanzando los 478 puntos en lectura, 488 puntos en ciencias y 492 puntos en matemáticas.
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