El último informe PISA ha manifestado una caída de los resultados en Euskadi en matemáticas (con 482 puntos), ciencias (480 puntos) y lectura (466 puntos).

En esta ocasión, en los datos respecto a las evaluaciones en 2025 destacan los malos datos en Euskadi en ciencia y lectura.

Los estudiantes vascos obtuvieron 459 puntos en competencia científica, por detrás de los 477 puntos de media de España, de los 481 de Europa y de los 482 del promedio de países de la OCDE.

Euskadi solo supera a Ceuta y Melilla respecto al porcentaje de alumnado en los niveles altos de rendimiento en ciencias y, así está a la cola de las Comunidades Autónomas y también muy por debajo del Promedio OCDE y del total UE.

También en los resultados sobre lectura, los vascos, con 419 puntos, solo superan a Ceuta y Melilla. La media del conjunto de España está en 451 puntos, el total de la UE en 459 puntos y el promedio de la OCDE en 461 puntos. El informe destaca que esta competencia “desciende de forma ininterrumpida” en España.

Respecto a los resultados en matemáticas, los alumnos vascos están ligeramente por encima de la media en España, con 460 puntos, frente a los 457 puntos de la media estatal, mientras la UE obtuvo una media de 463, la misma puntuación del promedio de la OCDE.