El número de nacimientos baja un 0,9 % en Euskadi en el primer trimestre de 2026

El número de nacimientos en Euskadi descendió un 0,9 % en el trimestre del año, con 3245 nuevos bebés, 29 menos que en el mismo periodo de 2025 , según ha informado el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.



Este dato llega después de que el año pasado fuera el primero desde 2014 en el que creció el número de nacimientos en Euskadi (+ 3,1 %).



En cambio en los tres primeros meses de este 2026 en Álava los nacimientos han bajado un 1,5 % hasta los 527 nacimientos y en Gipuzkoa el retroceso ha sido del 2,3 % con 1078 nacimientos. Bizkaia ha sido el único territorio donde hubo más alumbramientos, en concreto, 1640, lo que supuso una alza del 0,2 %.



Por sexos, entre enero y marzo nacieron 1702 niños y 1543 niñas; y por meses, los de mayor actividad fueron enero, 1161 (35,8 % del total), marzo, 1101 (33,9 %) y febrero 983.



En cuanto a la edad de las madres, el grupo de 35 a 39 años representó el 34,5 % del total, seguido del grupo de 30 a 34 años con el 33,4 %. Las madres de entre 25 y 29 años fueron el 13,2 % y el de mayores de 40 representaron el 11,4 %. Por último, el 7,6 % de los nacimientos fue de madres de menos de 25 años.



Según el orden de nacimiento, el 50,9 % eran primeros hijos o hijas, el 35,7 % eran los segundos y el 13,5 % eran el tercero o posterior.



Los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 52,3 % del total.



En el 26,5 % de los nacimientos las madres tenían nacionalidad extranjera (un 0,2 % menos que hace un año).