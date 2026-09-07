Emakunde y el Ararteko instan al diálogo para lograr un alarde igualitario a pocas horas de su celebración

A pocas horas de que Hondarribia celebre el día grande de su alarde este martes 8 de septiembre, Emakunde y el Ararteko han reclamado vías de entendimiento para avanzar hacia una fiesta igualitaria y sin exclusiones. Ambas instituciones han confirmado que se desplazarán mañana a la localidad guipuzcoana para mostrar un respaldo institucional firme a la compañía mixta Jaizkibel, que este año conmemora el 30 aniversario desde que un grupo de mujeres participó por primera vez en el desfile.

Este llamamiento institucional se produce en un momento de especial tensión, tras conocerse recientemente la ruptura del proceso de mediación a finales de agosto motivada por la retirada de la asociación tradicionalista HAOSE, entidad que limita la participación de la mujer en el Alarde.

Emakunde: "Es un problema de derechos y de igualdad"

A través de una nota difundida este lunes, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha hecho un llamamiento explícito a "cuidar los espacios de diálogo entre las partes" para consolidar los pasos dados y seguir avanzando hacia una celebración "que respete la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres".

"No podemos olvidar que estamos hablando de un problema de derechos y de igualdad, y que el objetivo final debe ser que las mujeres puedan disfrutar de la fiesta en las mismas condiciones que los hombres, sin ningún tipo de exclusión", ha destacado Elgarresta. Asimismo, ha insistido en que el diálogo es "un elemento del que no se puede prescindir para que la evolución del alarde se desarrolle con garantías y no ahonde en la ruptura, sino en la cohesión de la ciudadanía de Hondarribia".

El Ararteko reclama un ambiente de respeto y convivencia

En la misma línea se ha pronunciado la institución del Ararteko. Su adjunta, Estefanía Ocáriz, ha expresado a través de un comunicado su deseo de que la localidad guipuzcoana "pueda vivir esta jornada en un ambiente de respeto y convivencia".

Desde la defensoría del pueblo vasco se ha animado a las autoridades a que "sigan promoviendo la participación, el diálogo y el entendimiento, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad efectiva compartiendo un patrimonio común".

En este sentido, Ocáriz ha subrayado que "resulta necesario seguir dando pasos para hacer efectiva la participación de las mujeres en las celebraciones festivas en condiciones de libertad e igualdad".