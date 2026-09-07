EDUCACIÓN
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Radiografía del nuevo curso escolar

Entre los numerosos datos que nos deja el nuevo curso en la CAV, destaca que casi la mitad estudia en centros concertados, y las consecuencias de la bajada de la natalidad.

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Alumnado. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 2026-2027 ikasturte berriaren erradiografia

EITB

Última actualización

El inicio del nuevo curso escolar en la CAV nos deja numerosos datos para el análisis, que hemos resumido en los siguientes puntos:

Alumnado por tipo de centro

Siguiendo la tendencia de los anteriores cursos, el alumnado se reparte casi por la mitad entre los centros públicos y concertados. Así, de los 280 386 alumnos y alumnas, 142 097 (50,7 %) estudian en la red pública, y los 138 289 restantes (49,3 %) en la concertada.

Matrículas por etapas

En los últimos años ha bajado el número total de matriculaciones considerablemnete en las etapas previas a la universidad, y son 29 019 estudiantes menos (-9,4%) que hace cinco años. Por ciclos, la mayor bajada se presenta en las dos primeras etapas, en Educación Infantil (-15,7%) y Primaria (-13,7 %), mientras que casi no hay diferencia en la ESO (-0,3 %) y baja un 4,6 % en Bachillerato.

Matrículas por territorio

Del total de estudiantes, casi la mitad, un 49,7 % (139 402) se ha matriculado en Bizkaia, con un 33,6 % (94 326) en Gipuzkoa y un 16,6 % (46 658) en Araba.

Modelos lingüísticos

Sobre la elección del idioma para cursar los estudios, el Modelo D sigue siendo claramente mayoritario, con 222 578 alumnos (79,4 %), seguido muy lejos por el Modelo B (43 693; 15,6%) y el Modelo A, que es residual (14 115; 5 %)

Centros educativos

En la red pública se registran seis centros menos en Educación Infantil y Primaria, 3 derivados de las fusiones en Bilbao (Deusto) y Gasteiz (Olarizu y Errota), 4 cambios oferta educativa  (Orbegozo, Camacho, Lamiako y Larrañazubi) y un nuevo centro creación (Itziarko Eskola).

En la red concertada no ha habido ni cierres ni fusiones.

Comparativa con cursos anteriores

La baja natalidad y otros factores han afectado notablemente al número de matriculaciones, que ha ido descendiendo año a año durante las últimas décadas. Así, desde el curso anterior al presente, las matriculaciones han descendido un 4,2 %, aunque el descenso es más del doble, del 9,4 % si lo comparamos con las matriculaciones del curso 2021-2022.

El curso escolar comienza este lunes en Euskadi con 280 386 alumnos y alumnas
Educación Sociedad

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