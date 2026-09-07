En la red pública se registran seis centros menos en Educación Infantil y Primaria, 3 derivados de las fusiones en Bilbao (Deusto) y Gasteiz (Olarizu y Errota), 4 cambios oferta educativa (Orbegozo, Camacho, Lamiako y Larrañazubi) y un nuevo centro creación (Itziarko Eskola).

En la red concertada no ha habido ni cierres ni fusiones.