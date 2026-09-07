Radiografía del nuevo curso escolar
Entre los numerosos datos que nos deja el nuevo curso en la CAV, destaca que casi la mitad estudia en centros concertados, y las consecuencias de la bajada de la natalidad.
El inicio del nuevo curso escolar en la CAV nos deja numerosos datos para el análisis, que hemos resumido en los siguientes puntos:
Alumnado por tipo de centro
Siguiendo la tendencia de los anteriores cursos, el alumnado se reparte casi por la mitad entre los centros públicos y concertados. Así, de los 280 386 alumnos y alumnas, 142 097 (50,7 %) estudian en la red pública, y los 138 289 restantes (49,3 %) en la concertada.
Matrículas por etapas
En los últimos años ha bajado el número total de matriculaciones considerablemnete en las etapas previas a la universidad, y son 29 019 estudiantes menos (-9,4%) que hace cinco años. Por ciclos, la mayor bajada se presenta en las dos primeras etapas, en Educación Infantil (-15,7%) y Primaria (-13,7 %), mientras que casi no hay diferencia en la ESO (-0,3 %) y baja un 4,6 % en Bachillerato.
Matrículas por territorio
Del total de estudiantes, casi la mitad, un 49,7 % (139 402) se ha matriculado en Bizkaia, con un 33,6 % (94 326) en Gipuzkoa y un 16,6 % (46 658) en Araba.
Modelos lingüísticos
Sobre la elección del idioma para cursar los estudios, el Modelo D sigue siendo claramente mayoritario, con 222 578 alumnos (79,4 %), seguido muy lejos por el Modelo B (43 693; 15,6%) y el Modelo A, que es residual (14 115; 5 %)
Centros educativos
En la red pública se registran seis centros menos en Educación Infantil y Primaria, 3 derivados de las fusiones en Bilbao (Deusto) y Gasteiz (Olarizu y Errota), 4 cambios oferta educativa (Orbegozo, Camacho, Lamiako y Larrañazubi) y un nuevo centro creación (Itziarko Eskola).
En la red concertada no ha habido ni cierres ni fusiones.
Comparativa con cursos anteriores
La baja natalidad y otros factores han afectado notablemente al número de matriculaciones, que ha ido descendiendo año a año durante las últimas décadas. Así, desde el curso anterior al presente, las matriculaciones han descendido un 4,2 %, aunque el descenso es más del doble, del 9,4 % si lo comparamos con las matriculaciones del curso 2021-2022.
Te puede interesar
Euskadi arranca el nuevo curso escolar priorizando la mejora de las competencias, la convivencia y la salud digital
El Departamento de Educación impulsa un plan de trabajo bienal marcado por el despliegue de la Estrategia Integral 2025-2028, en un año lectivo condicionado por la caída demográfica y la implantación de la IA en las aulas.
El detenido por el homicidio de un taxista en Azpeitia, a disposición judicial
El hombre de 43 años se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de Ondarroa, y ha permanecido en dependencias policiales desde entonces. En el momento de su detención, el varón portaba un arma, aunque se desconoce si es la utilizada en el homicidio.
Investigadas varias personas en Bizkaia por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol
Las actuaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el Athletic Club en San Mamés. Hay al menos tres víctimas: una en Erandio, otra en Barakaldo y la tercera en Errenteria.
Será noticia: inicio del curso escolar, la nueva temporada de los informativos de EITB y el FesTVal
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El curso escolar comienza hoy en Euskadi con 280 386 alumnos y alumnas
Esa cifra supone 59 200 menos que el pasado año, cuando fueron 339 586 alumnos y alumnas.
Comienza hoy en París el juicio por la muerte de Federico Martin Aranburu, exjugador de rugby del Biarritz Olimpique
Durante el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados los militantes ultraderechistas Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados ambos de matar a tiros al jugador argentino.
Entra en vigor el horario de invierno en el servicio de ferrocarril y metro de Euskotren
Como novedad, en Gipuzkoa, se mejorarán los servicios nocturnos de los sábados por la noche entre Donostia-San Sebastián y Hendaia, y a lo largo del fin de semana se incrementarán las frecuencias entre Amara y Errenteria y Oiartzun.
Colaboradores de la Freedom Flotilla en Bilbao piden que Palestina "vuelva a estar en el foco"
La embarcación permanecerá hasta el martes en Bilbao, cuando partirá hacia Vigo y posteriormente navegará por el Mediterráneo, con la intención de llegar a Gaza.
10 minutos de silencio en Lekeitio como muestra de apoyo a la familia del joven fallecido en el Día de Gansos
La concentración ha sido convocada por el Ayuntamiento y la comisión de fiestas. El joven permanecía viendo la fiesta de los gansos cuando de pronto se sintió indispuesto y cayó desde una altura de dos metros.