La Audiencia de Gipuzkoa se reúne para decidir si reabre el caso de Amaya Zabarte

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa estudiará este jueves el caso de la irundarra Amaya Zabarte, la aficionada de la Real que sufrió graves lesiones en la cabeza durante los incidentes registrados en los alrededores de Anoeta antes del partido de contra el PSG. El juzgado de instrucción de San Sebastián decidió archivar el caso en marzo al considerar que no había pruebas contra la Ertzaintza.

La defensa de Zabarte ha recurrido la sentencia por segunda vez, y hoy se decidirá si se reabre el caso. La familia espera que el tribunal revoque el segundo archivo de la causa y ordene continuar la investigación.

Los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2024. La irundarra de 44 años resultó herida de gravedad en los incidentes previos al partido de la Champion League entre la Real Sociedad y el PSG en las inmediaciones del estadio de Anoeta.

Aunque inicialmente se abrió una investigación por desórdenes públicos que se cerró rápidamente, el posterior recurso de la familia de Zabarte obligó a reabrir las diligencias.

Sin embargo, el juzgado de instrucción de San Sebastián volvió a decretar el archivo del caso este año al considerar que no había pruebas en la denuncia contra la Ertzaintza. Según la magistrada, no se había podido determinar que el impacto que causó las lesiones procediera de un proyectil de foam disparado por la Ertzaintza ni existían indicios suficientes para atribuir el supuesto disparo a un agente concreto.

La decisión que adopte hoy el tribunal de la Audiencia Provincial marcará el rumbo definitivo del proceso judicial, determinando si el caso se juzga o se cierra por completo.