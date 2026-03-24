La jueza archiva el caso de Amaya Zabarte al no ver acreditado que resultara herida por una bala de foam
La jueza de Donostia ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la lesión sufrida en marzo de 2024; la familia tiene la posibilidad de recurrir la decisión.
La jueza de Donostia/San Sebastián ha decretado el sobreseimientro provisional de la causa abierta tras los incidentes del 5 de marzo de 2024, cuando Amaya Zabarte sufrió varios golpes en la cabeza en los aledaños de Anoeta. La magistrada no considera acreditado que sus heridas fueran causadas por un proyectil de foam disparado por agentes de la Ertzaintza. La familia dispone ahora de la posibilidad de recurrir la decisión.
El auto se apoya esencialmente en las declaraciones recabadas por la Ertzaintza, y concluye que no ha quedado acreditado que el golpe en la cabeza fuera causado por un proyectil de foam, según ha sido comunicado a la acusación particular, que representa a la familia Novoa.
En concreto, el auto recoge que “no hay dudas sobre que aquel día Amaya Zabarte sufrió un impacto en la zona lateral izquierda de su cabeza a la altura del oído que le produjo graves lesiones”.
Sin embargo, el auto recoge igualmente que “es imposible determinar que el impacto que causó las graves lesiones a Amaya Zabarte fuera un proyectil foam”.
De hecho, señala que “aún en el caso de que se pudiera determinar con un mínimo indiciario, no hay indicio alguno contra ningún agente concreto de los investigados para imputarle dicho supuesto disparo”.
La familia dispone de plazo hasta este miércoles para presentar un recurso de reforma, que resolverá la propia magistrada. En caso de ser desestimado, podrían acudir a la Audiencia Provincial mediante un recurso de apelación, para el que se abriría un nuevo plazo de cinco días.
La decisión ha generado “decepción total” en la familia, aunque admiten que no les ha sorprendido. Recuerdan que la causa ya fue sobreseída en una fase inicial, pocos días después de la denuncia.
El caso se enmarcó en los incidentes previos a un partido de la Champions en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG, donde se produjeron altercados que motivaron la intervención policial.
Joseba Novoa, pareja de Amaya Zabarte, ha reaccionado en X (Twitter):
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