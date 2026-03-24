PROZESU JUDIZIALA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaileak Amaya Zabarteren kasua artxibatu du, inpaktuaren jatorria egiaztatu ez duelako

Donostiako epaileak behin-behinean artxibatu du 2024ko martxoan jasandako lesioagatik irekitako auzia, eta familiak helegitea aurkezteko aukera du orain.

20250407115554_amaia-zabarte-epaitegia-donostia_
Zabarte, bere bikotekidearekin. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Instrukzioko laugarren epaitegiko titularrak, Ana Isabel Pérez Asenjok, Amaya Zabarteren kasua behin-behinean artxibatzeko agindu du. Zabarte zauritua izan zen 2024ko martxoaren 5ean, Anoetan izandako Txapeldunen Ligako partida baten aurretik. Senitartekoek salatu zutenez, Ertzaintzak jaurtitako foam jaurtigai batek zauritu zuen Zabarte, baina epailearen ebazpenak jaso du ezin dela hori egiaztatu.

Autoa Ertzaintzaren deklarazioetan oinarritzen da batik bat, eta ondorioztatu du ez dela egiaztatu buruan hartutako kolpea foam pilota batek eragin zuenik, Novoa familiaren ordezkari den akusazio partikularrari jakinarazi zaionaren arabera.

Autoak jasotzen duenez, “ez dago zalantzarik egun hartan Amaya Zabartek kolpea jaso zuela buruaren ezker aldean, belarriaren parean, eta horrek lesio larriak eragin zizkiola”.

Hala ere, autoak jasotzen du “ezinezkoa dela zehaztea Amaya Zabarteri lesio larriak eragin zizkion kolpea foam jaurtigai batek eragin zuenik”.

Izan ere, jaso duenez, “gutxieneko zantzu mailan zehaztu ahal izango balitz ere, ez dago inolako zantzurik ikertutako agente zehatz baten aurka”.

Familiak asteazken honetara arteko epea du errekurtsoa aurkezteko, eta magistratuak berak ebatziko du. Ezetsiz gero, Probintzia Auzitegira jo dezakete apelazio-errekurtsoaren bidez, eta bost eguneko beste epe bat irekiko litzateke horretarako.

Erabakiak "erabateko etsipena" eragin dio familiari, nahiz eta onartu duten ez direla harritu. Gogorarazi dute auzia hasierako fase batean artxibatu zutela, salaketa jarri eta egun gutxira.

Joseba Novoak, Amaya Zabarteren bikotekideak, X-n (Twitter) erantzun du: 

Ertzaintza Donostia Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Akusatutako irakaslearen ikasle ohia: "Guk ere lekuz kanpo zeuden iruzkinak entzun behar izan genituen 11-12 urte genituenean"

Oiartzungo Elizalde ikastetxean irakasle akusatuaren ikasle izan ziren hainbat emakume Gipuzkoako Probintzia Epaitegira hurbildu dira gaur biktimei babesa ematera. Horietako batek azaldu duenez, 11-12 urte zituztenean "iruzkin lizunak" entzun behar izan zituzten gizonaren ahotik, eta epaiketan entzundakoaren aurka, ziurtartatu duenez, "gizona bera zen gerturatzen zitzaiena eta lekuz kanpoko iruzkinak egiten zizkiena". Ikasgelan bideo pornoak jartzen zizkiela eta hitz-joko lizunak egiten zituela esan dute, eta "nazkagarri" eta "lotsagabe" bat zela.  

Precinto policial para impedir el paso en la pasarela de la senda costera de Cabo Mayor a la playa de La Maruca, en Santander, que siempre ha tenido 'fama', no solo por el número de vecinos y turistas que la pasean diariamente, sino porque generó la constitución de dos plataformas para su ejecución sostenible, dos proyectos inacabados y, por desgracia, un final trágico el pasado martes. cuando tras el derrumbe este martes de la estructura de madera de EL Bocal de dicha senda lo que provocaó la muerte de cinco jóvenes, otra está desaparecida y una séptima de encuentra ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla. EFE/ Celia Agüero Pereda
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Epailearen arabera, Estatuko administrazioarena zen El Bocaleko pasabidea mantentzearen ardura, eta ikerketapean jarri ditu Trantsizio Ekologikoko bi funtzionario

Epailearen ustez, Estatuko administrazioa da martxoaren 3an Santanderko hondartza horretan istripua izan zen pasabidearen "kontserbazio-egoera eta mantentzea egokia bermatzeko arduradun bakarra", eta pasabide horretako eta beste batzuetako lanak "amaitu gabe" daudela. Sei pertsona hil ziren eta bat larri zauritu zen, martxoaren 3an, itsaso ondoko pasabidea behera etorrita. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X