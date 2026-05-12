SANFERMINETAKO KONTZERTUAK

Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor eta Shinova taldeek kontzertuak eskainiko dituzte 2026ko sanferminetan

Nafarroako hiriburuko Udalak aurtengo sanferminetan kontzertuak eskainiko dituzten artistetako batzuk ezagutzera eman ditu.
Shinova taldea, argazki batean. Artxiboa: Daniel Fernández

Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor, Shinova eta Marlena artistak eta bandak Iruñean 2026ko San Fermin jaietan kontzertuak emango dituztenen artean daude.

Iragarpena astearte honetan egin dute Maider Beloki Kultura, Jai eta Kirol zinegotzi delegatuak eta Iñigo Gomez arlo horretako zuzendariak, Nafarroako hiriburuan emandako prentsaurrekoan.

