CONCIERTOS DE SANFERMINES

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Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor y Shinova ofrecerán conciertos en los Sanfermines 2026

El Ayuntamiento de la capital navarra ha dado a conocer a algunos de los artistas que ofrecerán conciertos durante los sanfermines de este año.
Shinova Foto: Daniel Fernández
Componentes de Shinova en una foto archivo: Daniel Fernández
Euskaraz irakurri: Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor eta Shinova taldeek kontzertuak eskainiko dituzte 2026ko Sanferminetan
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Agencias | EITB

Última actualización

Artistas y bandas como Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor, Shinova y Marlena figuran entre los que ofrecerán conciertos en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2026.

El anuncio se ha hecho este martes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital navarra con la concejal delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el director de esa área, Íñigo Gómez.

Música San Fermín Sociedad

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